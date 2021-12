Un ospedale di comunità nell'ex manicomio di Quarto: dalla Regione arrivano 4,9 milioni - Genova 24

Genova. Nell’ex ospedale psichiatrico di Quarto, oltre alla casa della salute, sorgerà un ospedale di comunità, cioè un presidio assistenziale destinato ai pazienti che hanno bisogno di cure a bassa intensità ma che non possono essere gestiti a domicilio. Il via libera all’operazione da parte della Regione è arrivato di fatto nel collegato alla legge di stabilità 2022 presentata oggi dal presidente Giovanni Toti in consiglio regionale durante l’inizio dei lavori della seduta di bilancio.

Si tratta di risorse che verranno anticipate sul Fondo strategico regionale come anticipo di cassa rispetto ai soldi del Pnrr che arriveranno dal ministero della Salute. La Regione autorizza quindi Asl 3 a procedere “all’acquisizione in proprietà della porzione necessaria dell’ex ospedale psichiatrico di quarto in Genova“. L’area interessata appartiene oggi ad Arte e il contributo valido per l’esercizio 2022 sarà di 4,9 milioni di euro.

Al momento l’azienda sanitaria genovese sta elaborando un progetto preliminare per capire qual è il fabbisogno di spazi da riconvertire. Oltre all’ospedale di comunità è previsto l’ampliamento degli studi a disposizione dei medici di medicina generale, il potenziamento della casa della salute e la costruzione di una Cot, centrale operativa territoriale che avrà la funzione di coordinare i servizi domiciliari e sanitari e assicurare l’interfaccia con il dipartimento di emergenza urgenza.

“Il bilancio 2022-2024 riesce a confermare in termini di spesa le grandezze del 2021 e cuba 7 miliardi e 200 milioni sull’esercizio 2022. La manovra sarà caratterizzata dal proseguimento del sostegno alle famiglie, concordato con le organizzazioni sindacali e dall’attenzione agli investimenti ed alla sostenibilità ambientale, attraverso il riordino della tassa auto”, ha detto il presidente Giovanni Toti presentando in consiglio regionale la relazione sui documenti di bilancio. Per quanto riguarda il bilancio di previsione fino al 2024, Toti ha ricordato che la Liguria ha l’obbligo per il 2022 di realizzare, nell’ambito degli investimenti programmati nel quinquennio 2019-2023 per un totale di circa 132 milioni di euro, una quota esigibile nell’anno di almeno 32,1 milioni di euro.

“A partire dal primo luglio 2022 vengono affidate all’istituto Gaslini le funzioni sanitarie ospedaliere in ambito pediatrico e neonatologico attualmente svolte dalle aziende socio sanitarie liguri – ha aggiunto il governatore illustrando il collegato al bilancio -. Sempre per fronteggiare le esigenze legate all’emergenza Covid vengono prorogati per due anni gli accreditamenti delle strutture sanitarie e socio sanitarie”.

“Questa manovra, per volumi e concentrazione di investimenti, e coerenza con i livelli di governo sovraordinati europei e nazionali, si preannuncia ambiziosa. Nel prossimo anno si mantengono livelli di spesa correnti inalterati anzi aumentati da cofinanziamenti regionali e un livello di investimento coerente con quelli nazionali ed europei. Ci auguriamo che questa legge finanziaria contribuisca, quindi, ad autoalimentare il modello di crescita e di sviluppo”, ha continuato Toti.

Alla riqualificazione urbana ed edilizia scolastica vanno 7,7 milioni, alla nuova diga foranea del porto di Genova 57 milioni, a infrastrutture e ambiente altri 28 milioni, 6 milioni vanno allo sport, 500mila euro alla lotta alla mafia, 8,2 milioni a interventi del Comune di Genova e altri 500mila al recupero dei beni confiscati alle mafie. “La sanità – ha aggiunto il governatore – ha intrapreso un percorso di recupero dell’attività ordinaria che risente della crescita in queste ore della pandemia, ripartendo con il Piano Restart, che è finanziato con 24 milioni di euro e con la previsione di ulteriori fondi dal 2022 pari a 35 milioni all’anno”.