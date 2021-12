Un Genoa volitivo non basta per evitare la sconfitta contro la Lazio: finisce 3 a 1 per i biancocelesti - Genova 24

LAZIO 3 (36′ Pedro, 74′ Acerbi, 80′ Zaccagni) – GENOA 1 (85′ Melegoni)

Qualche segnale di vita dal pianeta Genoa. L’approccio alla gara è stato buono. La squadra ha provato a costruire da dietro e si è difesa sempre nell’ottica di provare a ripartire. Detto questo, però, il Genoa non ha creato grossi grattacapi alla Lazio eccezion fatta per il goal fuori tempo massimo di Melegoni. Alla fine della fiera, la Lazio è sempre stata in controllo, ha segnato tre goal e ne avrebbe potuti fare altri. Troppo piccolo questo grifone per impensierire seriamente la banda di Sarri.

90′ Muriqi ci prova dalla distanza. Pallone alto. La partita scivola via fino al triplice fischio.

85′ Gran goal di Melegoni, che arriva a rimorchio e calcia dritto per dritto non lasciando scampo a Strakosha.

83′ Patric sostituisce Luiz Felipe e Muriqi rimpiazza Felipe Anderson.

80′ Tris della Lazio. Luis Alberto serve un pallone sontuoso per la corsa di Zaccagni. Sprecare un tale invito sarebbe peccato. Zaccagni lo sa e porta a tre le reti dei capitolini.

74′ Raddoppio della Lazio! Corner di Luis Alberto sul quale Acerbi trova la spizzata vincente saltando tra Destro e Vasquez.

74′ Conclusione di Rado. Sirigu si distende e respinge.

72′ Portanova oltremodo duro su Marusic in scivolata. Giallo per lui. Sarri manda in campo Lucas Leiva al posto di Cataldi.

70′ Cambiaso dal limite prova a crossare per Destro. Tentativo troppo lungo perché Destro possa approfittarne.

67′ Cross calciato direttamente in porta da Luis Alberto. Sirigu respinge con i pugni, l’arbitro ferma tutto per un’irregolarità di Luiz Felipe ai danni di Portanova.

62′ Basic e Hysaj lasciano spazio a Radu e Luis Alberto.

59′ Scontro aereo tra Vasquez e Milinkovic, ammonito il difensore genoano.

57′ Doppio cambio in vista per il Grifone. Ekuban al posto di Pandev e Sabelli al posto di Ghiglione.

53′ Pandev riceve palla da Destro al limite dell’area e calcio in porta. La conclusione è però debole e centrale.

46′ Parte subito forte la Lazio, con Zaccagni che non trova per poco il tap in vincente.

Secondo tempo

46′ Il primo tempo si conclude senza nessuna situazione degna di nota da segnalare. Il Genoa sostituirà il dolorante Vanheusden, al suo posto Biraschi. Duplice fischio.

36′ Vantaggio della Lazio! Felipe Anderson recupera palla sulla trequarti e si invola verso l’area del Genoa. Poi, assist per l’accorrente Pedro a centro area. Da posizione favorevole, l’attaccante della Lazio è non sbaglia e trafigge Sirigu.

34′ Cambiaso effettua un cross basso e reclama per un presunto tocco di mano di Luiz Felipe. Il difensore però va in scivolata con le mani correttamente “attaccate al corpo”.

29′ Fallo plateale di Ghiglione su Zaccagni punito con il cartellino giallo.

28′ Ghiglione porta palla sulla fascia. Pandev riceve in area ma il controllo non perfetto consente ad Acerbi di sottrargli il pallone.

24′ Bella azione di Hysaj sulla destra. Cross in mezzo per l’accorrente Zaccagni, che si allunga ma non riesce a impattare il pallone.

16′ Azione avvolgente della Lazio, che libera Pedro sul lato destro dell’aria. Finta e conclusione da posizione favorevole. Vasquez è ben posizionato e respinge di testa.

12′ Buon approccio alla partite del Genoa, che prova a costruire da dietro e si difende facendo buona densità in fase difensiva.

8′ Il primo corner è per la Lazio, ma si conclude con un nulla di fatto.

1′ Inizia la sfida dell’Olimpico. Lazio con la classica divisa biancoceleste. Divisa tradizionale anche per il Genoa.

Le formazioni

La Lazio si dispone con il classico 4-3-3 di Maurizio Sarri. Questo l’undici iniziale: Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.

Il Genoa prosegue sulla strada del 3-5-2. Mister Shevchenko punta su Sirigu; Vanheusden, Vasquez, Criscito; Ghiglione, Sturaro, Badelj, Portanova, Cambiaso; Pandev, Destro.

Roma. Il Grifone sfida l’Aquila nel match di apertura del diciottesimo turno di Serie A. La squadra di Shevchenko, dopo aver ritrovato la vittoria in Coppa Italia, tenterà di tornare a muovere la classifica: l’unico punto della gestione ucraina è stato nel match contro l’Udinese.