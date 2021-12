Un anno in diretta con Genova24: dalla cronaca ai sondaggi, dalle tragedie alle feste, cosa rimane del 2021 - Genova 24

Genova. E’ il 31 dicembre, ultimo giorno dell’anno. Tempo di bilanci e di ricordi. Ogni anno, storicamente, Genova24 “ripercorre” i 12 mesi appena trascorsi alla ricerca dei fatti più salienti, degli eventi che hanno segnato le nostre vite. Un modo per aiutare anche i lettori a fissare un punto, capire da dove arriviamo. Cosa abbiamo vissuto. Per poi immaginare una rotta, un obiettivo per l’anno che verrà.

Di solito compiamo questo “viaggio” nella nostra storia recente attraverso gli articoli più letti o quelli più condivisi. Un metodo che si è sempre rivelato efficace: le notizie più seguite dai lettori sono quasi sempre sulle che hanno rivestito particolare importanza nei giorni di pubblicazione. Le grandi tragedie, di solito. Gli annunci eclatanti. I fatti inaspettati. Un po’ di colore e di curiosità.

Negli ultimi mesi, però, sempre più importanza ha iniziato a rivestire un altro lavoro “parallelo” svolto da Genova24: il racconto per immagini di quanto accade. Quasi sempre “live”, sul campo. Le dirette su Facebook, iniziate in modo sporadico, sono pian piano diventate organiche al nostro lavoro, fino a diventare quasi un “secondo giornale”. Quando accade qualcosa, che sia un evento di cronaca, una festa o un’inaugurazione, sul posto c’è un cellulare con la cover di Genova24 che trasmette in tempo reale sul social network. Uno strumento a cui anche voi lettori vi siete abituati, tanto che i numeri del nostro seguito sono esponenzialmente cresciuti.

Non siamo una TV, non lo siamo mai stati. Ma il video in diretta è diventato un modo per testimoniare nel modo più efficace e immediato possibile quanto sta accadendo: in tempo reale, senza filtri. Poi, subito dopo, arrivano gli articoli e gli approfondimenti sul sito, che continuano ad essere il fulcro del nostro lavoro. Ma i video – complice anche la pandemia – hanno acquisito un’importanza sempre crescente.

E allora, quest’anno, abbiamo voluto cambiare e provare qualcosa di nuovo. Raccontarvi il “riassunto” del 2021 attraverso le nostre dirette. In 12 minuti abbiamo voluto raccogliere i momenti salienti della vita della nostra città raccontati “sul campo”: le strade svuotate dal lockdown, le proteste di piazza, i danni da maltempo in Valle Stura, in Val Bisagno, fatti di cronaca piccoli e grandi. E poi i momenti di festa, come il ritorno in zona bianca e la vittoria degli Europei, o quelli difficili, come le tensioni nei primi giorni di vaccinazione e i blocchi ai carichi portuali. Ma non solo: Genova raccontata attraverso le opinioni dei genovesi, con i nostri microfoni aperti a chi abbiamo incontrato per strada, ogni giorno.

Ore e ore di dirette, accessibili in qualsiasi momento e da chiunque sullo schermo dello smartphone. Con le voci dei nostri giornalisti che raccontano, mentre altri colleghi restano in redazione a scrivere ciò che sentono. Katia, Giulia, Nicola, Fabio, Emanuela, Fabrizio, Francesca: uno al pc, l’altro sul posto. Per farvi essere ovunque succeda qualcosa a Genova, per portarvi con noi nel vivo dei fatti.

Godetevi il video: quanti di questi eventi avete seguito insieme a noi? Che cosa resterà di questo 2021? Buon 2022 a tutti!