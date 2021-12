Tutti in coda per il vaccino, caos all'hub del Teatro della Gioventù: arrivano le forze dell'ordine - Genova 24

Genova. Sono arrivate le auto della polizia e dei carabinieri nel tardo pomeriggio di oggi fuori dall’hub vaccinale allestito al Teatro della Gioventù, nel centro di Genova, dove decine di persone si sono ammassate in coda per ricevere la terza dose. Momenti di caos non senza qualche tensione generati da un assalto che in effetti, a differenza di quanto accaduto oggi in alcune farmacie e alla sala Chiamata del porto, era abbastanza prevedibile, trattandosi quasi esclusivamente di accessi su prenotazione.

Un’ora, un’ora e mezza il ritardo accumulato nel corso della giornata, con la fila che è arrivata fino all’incrocio con via Brigata Liguria senza nemmeno la possibilità di ripararsi dalla pioggia. “Abbiamo avuto un numero importante di persone che si sono recate nell’hub dopo il periodo di chiusura delle festività – si giustifica Daniele Pallavicini di Confcommercio Salute, coordinatore dell’hub in rappresentanza delle aziende private che lo gestiscono per conto della Regione -. C’è anche la preoccupazione di non arrivare in tempo che spinge molti a mettersi in coda prima dell’orario dovuto. Inoltre sanifichiamo con una certa regolarità gli ambulatori perché sempre più persone, non sapendo di essere positive, arrivano e poi indicano nella scheda anamnestica di aver avuto contatti con casi Covid. Questa procedura porta con sé ritardi e disagi”.

L’hub inizialmente sarebbe dovuto rimanere aperto anche durante le feste, ma la decisione successiva di chiuderlo e la contemporanea disdetta di molti utenti che si sono riprenotati per i giorni successivi hanno contribuito a creare il collo di bottiglia. “Facciamo la terza dose perché scade il green pass e ci serve per lavorare, è un disastro“, si lamentano alcune persone in coda. “È una vergogna – sbotta un signore – urlano i numeri come se fosse una lotteria”. A tentare di riportare la calma gli addetti alla sicurezza che hanno consigliato ai presenti di “andare a farsi un giro” e tornare più tardi, visto il ritardo di oltre 60 minuti sulla tabella di marcia.

Inevitabile interrogarsi sui limiti strutturali del Teatro della Gioventù che insieme alla sala Chiamata del porto sostituisce in parte quelle che erano le funzioni dell’hub della Fiera. “Stiamo garantendo 200-210 vaccinazioni all’ora, i ritardi ci possono essere, ci scusiamo ma stiamo lavorando per la comunità – aggiunge Pallavicini -. L’hub riesce a gestire fino a 2.500 pazienti in una giornata di 12 ore, dopodiché non è più in grado di reggere l’afflusso e oggi siamo arrivati al massimo. Andremo a esaurimento anche oltre le 20.00 per vaccinare tutti i prenotati”.

Impossibile montare tensostrutture per proteggere la gente dalla pioggia e dalle intemperie “perché ci sono problemi di carichi e di perimetro del giardino, che deve essere lasciato alla Regione”, continua Pallavicini. L’invito, come sempre, è quello a presentarsi secondo l’orario del proprio appuntamento anziché in forte anticipo. Un comportamento che tuttavia non è sempre sufficiente a scongiurare lunghe attese in coda.