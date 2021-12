Turismo: stanziati fino a 100.000€ per riqualificare il settore - Genova 24

La valigia, i preparativi, la partenza…ed è subito modalità vacanza attivata!

In questo momento c’è chi si sta organizzando per partire, con l’entusiasmo e la voglia di relax che contraddistingue da sempre questo periodo dell’anno.

Se da una parte, però, c’è chi si prepara alle Christmas Holiday, dall’altra tutti coloro che lavorano e operano nel settore turistico italiano si stanno preparando ad accoglierli.

E… indovina?! Questo bando si rivolge proprio a loro!

Per tutte le strutture alberghiere, ma anche gli stabilimenti balneari, i complessi termali, ma più in generale tutti gli edifici e i luoghi del turismo in Italia, c’è la possibilità di rendere più innovativi e all’avanguardia gli immobili. Come? Grazie ad un contributo a fondo perduto fino a 100.000€!

Chi lavora in questo settore, ha la possibilità di ottenere i fondi per incrementare l’efficienza energetica degli edifici, ma anche effettuare una riqualificazione antisismica che permetterà di rendere ancora più sicuri il proprio lavoro e il soggiorno degli ospiti.

Ma non solo.

Potranno utilizzare i fondi per eliminare tutte le barriere architettoniche, avendo così una struttura più inclusiva e accessibile, potranno acquistare attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, senza dimenticare uno dei punti cardini del bando: portare la digitalizzazione all’interno dei luoghi del turismo.

Hai un’azienda turistica? Prepara anche tu le valigie: destinazione futuro! Contatta IncentiviItalia al numero 019.2190.607 oppure visita il sito www.incentiviitalia.com!