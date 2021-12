Turismo e ambiente, il Comune presenta le due nuove auto elettriche per il centro storico - Genova 24

Genova. “Il turismo diventa green e riparte con due nuovi mezzi elettrici che, da oggi, faranno la spola nei principali punti di interesse della città. Un’iniziativa nata dall’accordo di co-marketing sottoscritto tra Comune di Genova e Citroën Italia S.p.A., con lo scopo sia di incentivare la mobilità sostenibile, sia di garantire ai turisti una maggiore attenzione alle loro esigenze”.

Questa la nota stampa inviata dal Comune di Genova questa mattina, a margine della presentazione delle nuove vetture a emissione zero, presentate oggi dall’assessore al marketing territoriale Laura Gaggero e al Centro Storico Paola Bordilli, portano a quattro, i mezzi dedicati al servizio turistico genovese.

Secondo quanto si apprende serviranno principalmente per fornire informazioni sulle eccellenze culturali, storiche ed eno-gastronomiche della nostra città. “Per la prima volta la vicinanza a cittadini e turisti, nell’ottica client-oriented, interesserà il Centro Storico, con la presenza costante di mezzi adatti a muoversi nei vicoli e rigorosamente ecologici”, continua la nota.

“Il tipo di mezzo scelto è AMI My Citroen 100% elettrica, di dimensioni molto compatte, con due posti a sedere e una piccola zona di alloggiamento posteriore. La spinta è fornita da un motore a zero emissioni di poco più di 8 cv di potenza, con una autonomia di 75 km, si ricarica completamente in 3 ore”.