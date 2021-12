Treni, ancora disagi per i pendolari: ritardi fino a due ore fra Sestri Levante, Genova e Savona - Genova 24

Genova. Ritardi tra i 10 e i 70 minuti per i treni regionali e non solo tra Sestri Levante, Genova e Savona in questo pomeriggio di mercoledì a causa di problemi sulla linea ferroviaria. Banchine stracolme di persone, soprattutto nelle stazioni principali, per lo più cittadini che dopo il lavoro fanno ritorno a casa.

I problemi, spiegano da Rfi, sono sulla Linea Genova-Ventimiglia: dalle ore 15.00 alle ore 17.15 c’è stato un guasto agli apparati automatici di gestione della circolazione a Bivio Castelluccio – un abbassamento di tensione che ha inibito l’utilizzo degli apparati centrali computerizzati – e che ha coinvolto con rallentamenti di 40 minuti per una Freccia e fino a due ore per i regionali con alcuni collegamenti regionali parzialmente cancellati.

I ritardi dei convogli sono in entrambe le direzioni, tra il ponente e il levante. Già lunedì mattina a causa di un guasto tecnico all’altezza dello stesso scambio, ripristinato dopo un paio d’ore, si erano verificate soppressioni e ritardi tra Genova e Savona.