Tre podi per la Cesare Pompilio nel Grand Prix Under 14 di spada - Genova 24

Genova. Lungo fine settimana a Ravenna, dove sono saliti in pedana, da venerdì 17 a lunedì 20 dicembre, gli spadisti Under 14 per la prima prova nazionale del Grand Prix Kinder Joy of Moving.

Tre atleti liguri sono saliti sul podio, tutti della Cesare Pompilio: Sara Avellino ha conquistato la medaglia d’argento nella categoria Giovanissime, mentre hanno chiuso al terzo posto Carlotta Antonelli nella categoria Bambine e Giovanni Tinella nella categoria Maschietti.

Da segnalare anche i buoni risultati di Enea Bruzzone (Scuola di Scherma Leon Pancaldo), sesto nella categoria Allievi, di Caterina Marenco (Circolo della Spada Liguria), ottava nella categoria Giovanissime, di Riccardo Zanobini (Cesare Pompilio), undicesimo nella categoria Maschietti, di Ludovica Mantelli (Cesare Pompilio), diciassettesima nella categoria Allieve, di Viola Fregara (Circolo della Spada Liguria), ventunesima nella categoria Ragazze, di Samuele Bellini (Circolo della Scherma La Spezia), ventiduesimo nella categoria Giovanissimi, di Alberto Spadoni (Cesare Pompilio), ventottesimo nella categoria Giovanissimi e di Giovanni Oliva Sauli (Cesare Pompilio), ventinovesimo nella categoria Maschietti.