Tre libri per i buoni propositi di Capodanno - Genova 24

Natale è passato e ci prepariamo a salutare il nuovo anno; dopo un tripudio di regali e cibo ci prepariamo, anche, a stilare una lista di buoni propositi da perseguire- o almeno provarci- dopo il 31 Dicembre. Ecco quindi la mia scelta di libri, buon anno a tutti!

“IL DIARIO DI BRIDGET JONES”

Una lettura scorrevole e divertente, una protagonista da amare e in cui impersonarsi! Il suo diario, edito da Sonzogno, ci accompagna nella vita comune di una trentenne in lotta con la vita, con il tabagismo, i chili di troppo e relazioni amorose non proprio riuscite!

“COSE DA EVITARE. Bere più di quattro alcolici la settimana. Fumare. Buttar via i soldi per: impastatrici, gelatiere o altri marchingegni da cucina che non userò mai; libri di autori illeggibili da mettere in libreria per fare scena; biancheria sexy, inutile in quanto sfidanzata.”

TRAMA

Bridget è poco più che trentenne- in costante lotta contro la bilancia e l’etichetta di zitella- e in questo suo diario ci tratteggia un anno vissuto a Londra, tra amici che fanno da famiglia, relazioni sbagliate e una madre invadente, impaziente di vederla con un uomo al suo fianco.

Helen Fielding, classe del ‘56, è giornalista, produttrice e scrittrice inglese. Ci ha regalato il personaggio di Bridget Jones, apparso per la prima volta come protagonista di una rubrica, sulle colonne del giornale Indipendent, e ha ottenuto fama mondiale con tre film.

Un libro per i bambini

Se per i grandi i “buoni propositi” ruotano intorno al voler cambiare brutte abitudini, per i più piccoli potrebbero riguardare il migliorare alcuni aspetti del proprio carattere: essere più gentili, più inclini a condividere; per i bambini un po’ più grandi potrebbe essere intraprendere viaggi per luoghi sconosciuti, armati solo di coraggio e buone intenzioni.

Per i più piccini

“PER FAVORE SIGNOR PANDA”

Un libro divertente, grazie al Signor Panda- scorbutico e “coccoloso” allo stesso tempo- che vuole solo sentirsi dire qualche parola gentile! Edito da Zoolibri è un libro da condividere dai 3 anni in poi!

“NO, niente dolcetto per te. Ho cambiato idea.”

TRAMA

Il Signor Panda ha dei dolcetti buonissimi che vuole condividere con gli altri animali. Tutti li vorrebbero assaggiare ma pochi ricordano le paroline magiche da usare per poterne avere uno.

Steve Antony è illustratore e scrittore inglese, creatore della serie con Mister Panda, edita in Italia da Zoolibri, e con Betty, editi da La margherita.

Per i più grandi

“IL MAGO DI OZ”

Una storia che ho amato, e continuo ad amare, tanto profonda quanto leggera, che c’ insegna ad avere coraggio, ad amare gli amici e a non rinunciare mai alla magia! Una storia da leggere, e rileggere, dai 10 anni in poi.

“Il vero coraggio è affrontare il pericolo quando fa più paura.”

TRAMA

La piccola Dorothy, con il cane Toto, si trova sbalzata- da un violento tornado abbattutosi sul Kansas- nel magico paese di Oz. Qui conoscerà nuovi amici con cui inizierà un viaggio per incontrare il meraviglioso Mago di Oz, che la aiuterà a tornare a casa. Tra streghe cattive, leoni codardi, spaventapasseri senza cervello, uomini di latta senza il cuore e scimmie volanti, Dorothy capirà che non c’è nessun luogo più bello di casa.

Lyman Frank Baum (1856-1919) è stato scrittore e produttore cinematografico statunitense; ci ha regalato la serie, di quattordici libri, ambientati a Oz, e da questi sono stati tratti film, musical, cartoni animati e fumetti.

PICCOLE SCHEGGE

Che siano le piccole battaglie – come perdere qualche chilo – o cercare di essere migliori – usando parole gentili – o avere il coraggio di affrontare tutto ciò che la vita ci riserva, in questi libri ho trovato sempre qualcosa per cui ridere e qualcosa su cui riflettere. Sperando che abbiano lo stesso effetto anche per voi auguro a tutti un buon anno nuovo!

“L’occhio di vetro” è la rubrica di letteratura di IVG e Genova24, a cura di Ilaria Giorcelli. Ogni settimana un piccolo “sguardo” sul mondo dei libri, con alcuni volumi consigliati per piccoli e grandi. Clicca qui per leggere tutti gli articoli