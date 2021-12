Trasforma la tua azienda in società benefit con un contributo fino a 10.000€ - Genova 24

Anno nuovo, vita nuova.

Non solo per ciascuno di noi, ma anche per la tua azienda.

Infatti il 2022 sarà l’anno in cui le imprese avranno la possibilità di trasformarsi in società benefit!

Ma…cosa significa?

Significa che le imprese avranno l’opportunità di ottenere un contributo a fondo perduto fino a 10.000€ per portare la propria azienda al livello successivo.

Oltre ai risultati economici, con questa evoluzione avrà il compito di operare in maniera responsabile nei confronti dell’ambiente e del pianeta, attraverso azioni concrete nei confronti delle persone, ma anche della comunità, delle associazioni e degli enti no profit.

Potrà limitare il consumo di carta, introducendo nuove tecnologie, oppure ridurre l’impatto ambientale attraverso un minor consumo dei condizionatori e del riscaldamento, ma anche versare quote per iniziative sociali che hanno lo scopo di aiutare il prossimo!

Per noi, con questa notizia, il 2022 non poteva iniziare in maniera migliore.

Se hai un’azienda, un’attività o conosci chi potrebbe essere interessato, contatta IncentiviItalia al numero 019.2190.607 oppure visita il sito www.incentiviitalia.com!