Tragico incendio sulle alture di Rapallo, uomo muore in casa soffocato dal fumo - Genova 24

Rapallo. Un uomo è morto ieri sera a Rapallo a causa di un incendio che ha interessato la parte esterna della sua abitazione, una palazzina di due piani nella frazione di San Maurizio dei Monti, sulle alture della cittadina. A nulla sono valsi i soccorsi tempestivi: la vittima, una persona di circa cinquant’anni, è stata trovata senza vita dai vigili del fuoco dopo aver respirato il fumo che aveva invaso gli ambienti.

È successo ieri sera intorno alle 19.30. Le fiamme, secondo quanto riportato dai soccorritori, sono partite all’esterno della casa e hanno poi interessato anche la facciata. Sul posto sono intervenute tre squadre di pompieri, una da Genova, una da Rapallo e una da Chiavari per un totale di 14 persone che hanno aggredito in breve tempo il fuoco e tentato di salvare l’uomo rimasto intrappolato all’interno.

Ma per lui, trovato in sala, non c’era già più nulla da fare: a stroncarlo è stato con ogni probabilità il fumo respirato che lo ha intossicato forse mentre dormiva. I vigili del fuoco hanno appurato che non ci fossero altre persone all’interno e hanno bonificato la zona dopo aver estinto l’incendio.

Sull’episodio indagano i carabinieri. Ancora da accertare le cause del rogo: secondo una prima ricostruzione, ad appiccare il fuoco potrebbe essere stato lo stesso uomo che poi ne è rimasto vittima. Per questo non si esclude nemmeno l’ipotesi di un gesto volontario.