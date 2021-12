Terzo Valico, allarme di Rixi: "Assurda limitazione di velocità tra Pavia e Milano" - Genova 24

Genova. “Ci preoccupa la progettazione della linea ferroviaria Genova-Milano Rogoredo. Sui documenti di Rfi si legge che i treni potranno viaggiare a una velocità massima di 160 km/h nel tratto Milano Rogoredo-Pieve Emanuele-Pavia, per complessivi 29 km. Una limitazione assurda per una linea progettata nel 2021 con l’obiettivo dell’Alta velocità”.

A lanciare l’allarme in una nota è il deputato della Lega Edoardo Rixi, componente Commissione Trasporti e responsabile dipartimento Infrastrutture.

“Il quadruplicamento costerà agli italiani quasi un miliardo di euro, per consentire cosa? Uno sprint sottodimensionato rispetto alle aspettative del territorio sull’alta velocità per abbattere i tempi di collegamento tra due città fondamentali economicamente per l’intero Paese”, prosegue Rixi.

“I tempi e gli accordi vanno rispettati. Anche sui lavori del Terzo Valico, per cui confidiamo nell’opera del commissario straordinario Mauceri. Ma è chiaro che non accetteremo ritardi”, conclude.