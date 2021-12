Termosifoni spenti al Cep, Arte: "Problemi degli inquilini con le valvole termostatiche, nessun guasto" - Genova 24

Genova. Non si tratterebbe di guasti o disservizi ma bensì di problemi di regolazione delle valvole da parte degli inquilini delle abitazioni. Questa in sostanza la risposta di Arte che arriva a breve giro dopo la denuncia di alcuni residenti, raccolta dal consigliere del Municipio Ponente Filippo Bruzzone, riguardo i diversi disservizi legati agli impianti di riscaldamento delle abitazioni di edilizia residenziale pubblica.

Secondo quando riportato dalla nota tecnica diffusa dall’ente, in risposta alla richiesta presentata dal consigliere regionale di Linea Condivisa Gianni Pastorino, dalle verifiche non sono emersi malfunzionamenti, e, anzi ad oggi sono in funzione 33 centrali termiche recentemente riqualificate su un totale di 48 relativo al patrimonio Erp.

“Tuttavia, in linea generale, si riscontrano tutt’ora alcune difficoltà da parte dell’inquilinato a regolare correttamente le valvole termostatiche che, evidentemente presuppongono una condotta attiva da parte degli utenti, fermo restando che, qualora venisse raggiunta una temperatura confortevole, l’impianto non consente ulteriori incrementi di temperatura – si legge nella nota – Non va dimenticato inoltre che il alcuni casi il patrimonio abitativo gestito, per le sue caratteristiche costruttive, non è in grado di mantenere a lungo la temperatura di confort termico durante le ore di spegnimento degli impianti”.

Ma non solo: Arte precisa anche che in questo giorni di calo termico particolarmente intenso “ha provveduto autonomamente a richiedere ai gestori delle centrali termiche di aumentare immediatamente la temperatura dell’acqua in uscita dagli impianti e di ampliare il periodo di funzionamento degli stessi h24 in regime ridotto diurno e notturno, fino a nuove disposizioni”.