Teatro Sociale di Camogli, al via la stagione 2022: oltre 40 eventi in programma - Genova 24

Camogli. È stata presentata questa mattina in conferenza stampa la stagione teatrale gennaio-giugno 2022 del Teatro Sociale di Camogli. Un calendario folto di grandi appuntamenti, che prosegue senza soluzione di continuità l’apprezzatissima e partecipatissima stagione di riapertura del Teatro.

Sono più di 40 gli eventi in cartellone da gennaio in avanti, con il gradito format dell’aperitivo che si sdoppia tra “aperitivo in Musica” e “aperitivo in Cabaret”, a cui si aggiungono i tanti appuntamenti di prosa, opera, operetta, danza e i concerti, più un programma speciale dedicato al teatro per ragazzi e famiglie.

“Si può sospendere un servizio essenziale, venendo meno alla propria ragion d’essere, alla propria missione, nel momento stesso in cui si rende necessaria un’offerta alternativa all’isolamento? La risposta del Teatro Sociale sta tutta nella sua poliedrica programmazione, tesa verso il suo pubblico più composito che può trovare in uno spettacolo, in un genere, in un artista, un motivo di svago, di sospensione, di crescita personale. Il teatro, buttando il cuore oltre ogni ostacolo, vi aspetta aperto più che mai, come luogo sicuro grazie al rispetto delle regole da parte della comunità che lo frequenta”. Così Giuseppe Acquaviva, Sovrintendente del Teatro Sociale di Camogli.

Ed è già pubblicato il calendario completo degli appuntamenti. I biglietti sono disponibili presso la biglietteria del teatro dal lunedì al venerdì tra le 10 e le 12 (oltre che un’ora prima degli spettacoli), alla Proloco di Camogli e alla Proloco di Recco negli orari di apertura, oltre all’Hotel Cenobio dei Dogi.