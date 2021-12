Tari, la replica di Piciocchi ai ristoratori: "Già dimezzata, ma alcuni di voi sono morosi da anni" - Genova 24

Genova. Dopo la lettera aperta dei ristoratori del gruppo #protestaligure al sindaco Bucci con la richiesta di sospendere la Tari per il 2021, riceviamo e pubblichiamo anche la risposta dell’assessore al Bilancio del Comune di Genova, Pietro Piciocchi.

Leggo con un certo stupore la lettera inviata al sindaco di Genova – e ai vari media locali – da parte del gruppo “protesta ligure” in merito al pagamento della Tari per l’anno 2021. Chiariamo i termini della questione.

Il Consiglio comunale di Genova, con delibera n. 68 del 29 giugno 2021, ha disposto un’importante riduzione della Tari per varie categorie di utenti del servizio che hanno subito le conseguenze della pandemia. Tra questi, in primis, i ristoratori per i quali la tariffa per l’anno 2021 è stata dimezzata (da euro 52,47 mq ad euro 26,24 mq). Condizione essenziale per usufruire dell’agevolazione è non risultare morosi al 31/12/2019, termine che è stato scelto appositamente perché antecedente l’avvio della pandemia.

Ciò risponde, oltreché ad una regola di legge – per cui non si possono riconoscere benefici a soggetti che hanno pendenze con l’amministrazione – anche ad un principio di giustizia, anzitutto nel nome del rispetto dovuto ai contribuenti che hanno sempre pagato, non di rado con difficoltà. In questo stesso spirito, potranno usufruire dell’agevolazione coloro che, pur non avendo rispettato le scadenze originarie fino al 31/12/2019, hanno nondimeno nel frattempo regolarizzato la loro posizione, avendo pagato quanto dovuto ovvero avendo rateizzato il carico pregresso.

Per inciso, sono costretto e dispiaciuto nel dover constatare che alcuni tra i promotori della protesta, ad una prima indagine, sono risultati morosi da tempo assai risalente e ciò impedisce, per le ragioni anzidette e nostro malgrado, la concessione della riduzione.

Se poi ci fossero degli errori da parte del Comune, confermo che la più ampia disponibilità a verificare ogni posizione e, nel caso, a rettificare la bollettazione. Desidero, altresì, precisare che il termine di pagamento al 31/12 è stato definito dal Consiglio comunale e non è facoltà né del Sindaco né della Giunta sospenderlo.

Ricordo ancora che tra le misure agevolative concordate nello scorso mese di giugno con le organizzazioni rappresentative del commercio vi era quella, richiesta da numerosi operatori, che ha condotto, in via eccezionale, ad emettere la bolletta Tari in unica soluzione, a fine anno, anziché, come di consueto, mediante acconto e saldo. Tutti erano informati quindi – o avrebbero dovuto esserlo – che tra i mesi di novembre e dicembre sarebbe stata spedita l’unica bolletta per la Tari 2021.

Ricordo, infine, che i contribuenti in difficoltà economica hanno la facoltà di rateizzare il carico fino a 3 anni – che è la possibilità massima consentita dalla legge – con apposita istanza da presentare all’ufficio tributi.