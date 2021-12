Tanti biscotti, giochi e quattro mini-moto per i bimbi del Gaslini dal motoclub Zena a Manetta - Genova 24

Genova. Solidarietà anche alla vigilia di Natale per il motoclub Zena A Manetta. Venerdì 24 dicembre, una piccola rappresentanza dell’associazione no profit, fondata da militari dell’arma dei carabinieri e composta da circa 100 soci, per la maggioranza appartenenti alle varie forze di polizia nonché civili, con un equipaggio del nucleo radiomobile dei carabinieri di Genova, si sono recati presso il pronto soccorso del Gaslini.

Hanno consegnato diverse centinaia di confezioni di biscotti, quattro mini moto, un passeggino e un presente dell’Arma al personale in servizio.

“Questa iniziativa è stata possibile grazie agli ottimi rapporti che lega la nostra associazione al biscottificio Grondona, e dove in passato sono stati effettuati altri eventi di beneficenza – spiegano dal motoclub – nell’occasione abbiamo ricevuto dall’azienda genovese, circa 800 confezioni di biscotti, con la quale abbiamo deciso di donare all’Ospedale Gaslini, a queste abbiamo aggiunto 4 mini moto per bambini, tra cui una Vespa, un passeggino personalizzato e dei panettoni natalizi”.

Le mini moto, con alcune confezioni di biscotti, sono state successivamente consegnate al reparto di cardiochirurgia, ematologia e trapianto di midollo, mentre il passeggino rimarrà a disposizione del pronto soccorso. Il resto dei biscotti sarà offerto a tutti i bambini che arriveranno all’ospedale nella settimana Natale.

“Desideriamo sottolineare, che il tutto è stato svolto seguendo le norme e le indicazioni di sicurezza legate alla situazione pandemica attualmente in corso – proseguono da Zena a Manetta – nella speranza di aver fatto cosa gradita e regalato un sorriso ed un piccolo momento di dolcezza, desideriamo ringraziare il comando provinciale carabinieri di Genova, il biscottificio Grondona e l’istituto pediatrico Giannina Gaslini, per averci aiutato e autorizzato a mettere in pratica questa iniziativa”.

Chi siamo. Il Motoclub Le Manette (Sez. Zena a manetta), fondato da militari dell’Arma dei Carabinieri, è composto da diversi soci appartenenti alle varie Forze di Polizia, civili e simpatizzanti, oltre ad essere un Motoclub per statuto è un’associazione No Profit, che unisce sia la passione per le due ruote che la volontà di fare beneficenza… In questi anni abbiamo organizzato molti eventi ed effettuato diverse donazioni, ad importanti realtà genovesi tra cui, solo per citarne alcune, L’Associazione Gigi Ghirotti, la Onlus ABEO Liguria, l’Ospedale G. Gaslini, il comitato degli Sfollati del Ponte Morandi, il Comune di Genova Municipio 1 Centro Est (a cui abbiamo donato un defibrillatore, installato per tutta la comunità, nella zona di piazza Dante). Lo scorso anno, sempre la sera del 24 dicembre, abbiamo consegnato 5 bustoni di regali (circa 80 giocattoli), al Pronto Soccorso del Gaslini, con la richiesta di consegnarli a tutti i piccoli pazienti che sarebbero transitati durante il periodo delle Feste Natalizie. Inoltre, in 12 anni di vita, la nostra Associazione (sezioni del Valdarno e Genova), è riuscita ha devolvere in beneficenza oltre 100 mila euro.

Sono aperte le iscrizioni al Motoclub per il 2022: (nuovi soci 20 euro, rinnovo standard 10 euro, rinnovo socio sostenitore 20 euro… con l’iscrizione, tutti avranno la tessera personalizzata del MC e il gadget del MC). Siti dove trovare tutte le indicazioni per iscriversi: www.zenamanetta.it, oppure, www.lemanette.it. Facebook: Zena a manettA. E-mail zena@lemanette.it.