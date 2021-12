Tamponi per tutti per eventi, cinema e teatri? Bucci: "Se sarà così useremo la tecnologia per aiutare la cultura" - Genova 24

Genova. Di fronte alla recente impennata nella curva epidemiologica sono allo studio del governo Draghi alcune nuove misure restrittive in vista di Natale e Capodanno.

Giovedì 23 dicembre si terrà una cabina di regia convocata dal premier e durante la quale, seguendo le indicazioni del Cts, il governo potrebbe stabilire l’obbligatorietà del tampone – anche per chi è vaccinato – per partecipare a grandi eventi, feste o per andare nei luoghi affollati come le discoteche. Ma tra le ipotesi, anche se difficilmente percorribile, sul tavolo c’è anche quella di estendere questo obbligo a teatri e cinema.

“Tutte le decisioni per le imminenti feste – fanno sapere fonti di governo – saranno prese per incoraggiare a osservare comportamenti prudenti”. Tra queste decisioni, forse, anche l’estensione dell’obbligo di vaccino per altre categorie di lavoratori oltre che al personale scolastico, sanitario e delle forze dell’ordine.

Ma tornando ai tamponi per poter godere di cultura e spettacoli, dal vivo e non, il sindaco di Genova Marco Bucci annuncia che già oggi ci sarà una riunione fra assessorati per organizzare una strategia in caso l’obbligo scattasse davvero. “Ieri sera ero al Carlo Felice per il coro di Monte Cauriol, uno spettacolo bellissimo – osserva – certo, se dovesse scattare l’obbligo del tampone anche per i vaccinati la cosa sarebbe un po’ complicata da gestire, ma noi ci siamo sempre comportati in modo coerente rispetto alle indicazioni del governo”.

“Se ci fosse una manovra di questo tipo ci attrezzeremo – continua – non vogliamo che cinema teatri e cultura siano penalizzati, se ci sarà questa decisione li aiuteremo con tutta la tecnologia possibile”.

Nelle prossime ore, a livello nazionale, potrebbe anche scattare l’obbligo della mascherina all’aperto ovunque, anche nelle regioni “bianche”.

Ogni valutazione sarà fatta sulla base dei risultati della nuova indagine rapida, che sarà effettuata oggi, decisa dal ministero della Salute per stimare la prevalenza della variante Omicron in Italia.

“Dobbiamo comunque mettere in evidenza ancora una volta che i dati del nostro paese rispetto agli altri paesi europei sono dati comunque più positivi e più confortanti, questo non vuol dire che siamo fuori dalla pandemia, vuol dire che dobbiamo proseguire col massimo rispetto delle regole che abbiamo introdotto”, ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa questa mattina a Genova a margine di un convegno sul Pnrr.

“Dobbiamo proseguire accelerando sulla terza dose e anche sotto questo aspetto i dati sono molto positivi siamo tornati a somministrare oltre 500000 dosi al giorno, quindi un ritmo molto importante che ci permette nell’arco di due mesi di completare addirittura la terza dose. quindi diciamo che dobbiamo guardare anche con positività al quadro del nostro paese”, conclude.