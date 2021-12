Tamponamento in galleria tra due furgoni: A12 chiusa tra Genova Est e svicolo con A7 - Genova 24

Aggiornamento ore 14.40 – La circolazione sulla A12 è stata ripristinata. Permane ancora qualche disagio per le code, comunque in fase di esaurimento.

Genova Gravi disagi per la viabilità autostradale sulla A12 a seguito di un incidente avvenuto nella galleria Monte Sperone tra due furgoni: il tratto al momento risulta chiuso, con uscita obbligata a Genova Est per chi viaggia verso Genova provenendo da Livorno.

Al momento si registrano almeno due chilometri di code nel tratto chiuso e sulla viabilità ordinaria si stanno verificando i primi rallentamenti. E’ stata predisposta l’uscita obbligatoria a Genova Nervi. Due le persone rimaste ferite, per fortuna non in maniera grave: una è stata trasportata in codice verde al Villa Scassi per accertamenti, mentre il secondo ferito è in codice giallo al San Martino.

Secondo le prime informazione l’incidente sarebbe avvenuto tra due auto all’altezza del km 3+900, all’interno della galleria Monte Sperone. In alternativa, chi viaggia verso Genova deve uscire a Genova Nervi e, dopo aver percorso la viabilità ordinaria, può rientrare in autostrada a Genova Ovest sulla A7. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso.