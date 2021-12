Super green pass e scuola, Acerra (Ufficio scolastico): "Scatta da oggi la sospensione per chi non è in regola" - Genova 24

Genova. Alla luce dell’entrata in vigore dell’obbligo vaccinale – per docenti, presidi e personale scolastico – valido a partire dal 15 dicembre, Ettore Acerra, direttore dell’ufficio scolastico regionale fa il punto della situazione evidenziando l’enorme sforzo del mondo della scuola per stare al passo con tutti i provvedimenti anti-Covid.

“Premesso che è un po’ presto per avere dati precisi per avere un quadro complessivo e che ai dirigenti scolastici è stata messa a disposizione una piattaforma molto efficace per controllare i super green pass, si ricorda che i docenti hanno ancora qualche giorno di tempo per mettersi in regola“.

“Tuttavia – continua Acerra – ad oggi alcuni insegnanti hanno già ricevuto l’esenzione, altri invece hanno già programmato il vaccino. Quindi solo chi non ha assolutamente risposto all’invito del dirigente scolastico di mettersi in regola, scatta da oggi la sospensione, ma si parla di casi molto sporadici”.

“In particolare, per quanto riguarda i dirigenti scolastici, di cui gestisco i dati personalmente, posso dire che nessuno dei 175 in servizio è stato oggetto di provvedimenti di sospensione. Ad oggi nessuno è fuori regola”.

Mentre in riferimento alla decisione dei sindaci di Imperia e Sanremo di proseguire le attività scolastiche in dad a partire da oggi, Acerra precisa che si tratta di una “sospensione di soli tre giorni” e sottolinea che “la scuola rimane aperta perché gli uffici devono continuare a lavorare”.

Poi prosegue: “I sindaci che hanno preso la decisione di sospendere l’ingresso a scuola si sono basati su numeri e dati, tuttavia non sono di certo questi giorni in dad a fare la differenza. Noi dobbiamo invece prepararci bene per il 10 gennaio, al rientro dalle vacanze natalizie, perché se tutte le misure vengono rispettate, e sono ottimista, si potrà garantire un secondo quadrimestre in totale presenza“.