Super green pass, aggiornata la app Verifica C-19: potrà fare il controllo 'base' o 'rafforzato' - Genova 24

Roma. In vista dell’entrata del decreto che introduce il green pass ‘rafforzato’ prevista per lunedì 6 dicembre è stata aggiornata ‘Verifica C19’, la app del ministero della Salute per la verifica dei certificati verdi.

La nuova versione della App presenta un’unica modifica: la possibilità di selezionare il tipo di verifica che si vuole effettuare.

Se si seleziona la ‘verifica base‘, la app riconoscerà tutti i green pass, quelli ottenuti in seguito a vaccinazione, ad un certificato di guarigione o all’esito negativo di un tampone molecolare o antigenico. Se, invece, si seleziona la ‘verifica rafforzata‘, il sistema leggerà solo i Qr Code di vaccinati e guariti.

L’ultima versione di Verifica C-19 si scarica dal proprio store sullo smartphone, oppure a questo link.