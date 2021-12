Strade che sprofondano, via Balbi e via Buranello chiuse per lavori sino a fine anno - Genova 24

Genova. Dureranno sino a fine dicembre i lavori in via Balbi e via Buranello, chiuse rispettivamente dal 3 dicembre e da ieri per un cedimento dell’asfalto. È la previsione contenuta nel bollettino dei cantieri per le festività natalizie emesso dal Comune di Genova.

A Sampierdarena la via che costeggia la ferrovia resta chiusa all’altezza di via Castelli “per un dissesto del manto stradale sul lato a monte”. Sul posto lavorano i tecnici Ireti e la fine dei lavori di ripristino è prevista per fine mese. La colpa sarebbe di un rivo tombato sotterraneo che avrebbe scavato il sottosuolo: necessario quindi intervenire con degli scavi. Le auto possono percorrere via Buranello solo fino a via Castelli, si entra su via D’Aste e poi ci si rimette in via Buranello da via Giovannetti. Code già a partire dalla rotonda di via Di Francia.

Anche via Balbi resta interdetta al traffico veicolare per lavori urgenti alla fognatura sottostante. Sono al lavoro i tecnici di Ireti. La durata dei lavori di ripristino dell’impianto fognario sottostante la via e quindi del manto stradale è prevista per fine dicembre. Il problema è simile: tecnicamente si tratta di uno “sfornellamento” a causa del passaggio di un rivo tombato sottostante.

Tutte le informazioni del bollettino

Fino alla mezzanotte del 30 dicembre, nel controviale di Ponente di corso Torino, per consentire lavori sulla facciata del palazzo al civico 11, è stabilito il divieto di transito veicolare e pedonale e di fermata veicolare.

È inoltre invertito il senso unico di marcia veicolare che diventerà da mare verso monte, nell’estrema corsia a ponente tra il civico 11A e via Pisacane.

Nella seconda corsia da Ponente, che rimane a senso unico di marcia verso mare, è istituito l’obbligo di precedenza ai veicoli provenienti dal viale centrale di corso Torino, che effettuano la svolta verso Ponente in direzione di via Pisacane.

In piazza Savonarola, all’altezza del civico 2, è istituito il divieto di fermata veicolare.

Fino a gennaio, per il rifacimento fognatura sul lungomare di Pegli a cura di Ireti, sarà operativo il cantiere, dal Varenna all’ingresso del depuratore, con conseguente chiusura di un tratto di 150 metri di passeggiata, con accesso garantito alla copertura del depuratore stesso.

Il lavoro riguarda il completo rifacimento della rete fognaria sottostante il lungomare e prevede il totale restyling della pavimentazione della passeggiata.

Il cantiere è diviso in tre lotti: il secondo, dal depuratore fino a metà passeggiata, inizierà a gennaio per concludersi a giugno. Il terzo lotto, da metà passeggiata a Calasetta, sarà eseguito da settembre a dicembre 2022.

Fino al 31 dicembre, in corso Podestà verrà rimodulata la circolazione per lavori, a cura di Ireti, di sostituzione di una condotta e l’estensione della rete idrica sul ponte Monumentale. Ancora in corso i lavori di consolidamento post evento franoso in via Fiorino a Voltri con senso unico alternato per la viabilità.

In via alla Costa di Teglia, lato via Negrotto Cambiaso, procedono i lavori per ricostruire il tratto di muro di sostegno crollato nel dicembre 2019: la strada già interrotta al transito veicolare è interessata, anche dalla deviazione del flusso pedonale su una vicina scorciatoia a uso dei residenti.

Nell’ambito dei lavori di adeguamento idraulico del torrente Chiaravagna, tra via Sestri e via Giotto, sono modificati la sosta veicolare, i percorsi pedonali e la disciplina viaria nel tratto tra via Hermada e il torrente. Limitazione della velocità a 30 km./ora fino al 31 dicembre.