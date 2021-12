Storie e "falsi" dei furbetti del reddito di cittadinanza: tre persone denunciate dai carabinieri - Genova 24

Genova. Tre persone sono state denunciate dai Carabinieri delle Compagnie del Levante Ligure per aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza. Nei guai è finito anche un impiegato di un CAF, per favoreggiamento personale e accesso abusivo a sistema informatico. Avrebbe forzato il sistema per inserire un parametro che ha consentito ad uno dei tre denunciati di ottenere indebitamente il reddito.

In sintesi sono stati denunciati un 55 enne italiano con denunce a suo carico che ha presentato istanza per poter beneficiare del reddito di cittadinanza, omettendo di dichiarare di essere ai domiciliari per reati inerenti la legge sugli stupefacenti. La seconda denuncia riguarda una 35 enne straniera che ha presentato domanda attestando falsamente di essere residente in Italia da almeno 10 anni, di cui almeno due continuativi.

Il terzo denunciato è di nuovo un italiano, di 60 anni, che ha dichiarato di non essere più convivente con una cittadina straniera, indicando anche di non svolgere nessuna attività lavorativa, mentre dagli accurati accertamenti emergeva il perdurare della relazione e convivenza.