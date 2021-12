Stefano Raiola firma per il Busalla - Genova 24

Genova. Stefano Raiola è un nuovo attaccante del Busalla.

Raiola ha giocato, in precedenza, nei settori giovanili di Sestrese e Genoa e nelle prime squadre di Virtus Sestri, Lavagnese, Pro Imperia, VirtusCulmvPolis, Sestrese, Quiliano, Rivarolese, Albenga, Little Club, Goliardica, Voltrese.

“Il valore del giocatore non lo scopriamo di certo noi -.afferma il direttore sportivo Aldo Mignacco – ci ha colpito molto la determinazione, la voglia, con la quale ha accettato la nostra proposta, un dettaglio non da poco per il nostro modo di intendere il gioco del calcio”.

“Sono molto contento ed onorato di entrare nella grande famiglia del Busalla Calcio – afferma Stefano Raiola – in questi giorni ho parlato con il direttore sportivo Aldo Mignacco e mister Gianfranco Cannistrà, tra noi c’è stata grande empatia, trovando, in breve tempo, l’accordo. Da parte di entrambi c’erano tutti i presupposti e gli stimoli giusti per iniziare la nuova sfida calcistica. Sono fortemente motivato e non vedo l’ora di cominciare, ho già avuto modo di conoscere tutto lo staff tecnico, pr cui non ci resta che lavorare al meglio per ottenere i migliori risultati possibili”.