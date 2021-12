Spaccia a pochi metri da una scuola: arrestato titolare di un negozio con vetri oscurati e telecamere esterne - Genova 24

Rapallo. Un uomo di 40 anni, titolare di un negozio di Rapallo, situato nei pressi di una scuola cittadina, è stato arrestato dai carabinieri per possesso e spaccio di droga.

L’arresto è il frutto di una campagna di controlli volti a tutelare e salvaguardare i luoghi di aggregazione giovanili, tra cui soprattutto le scuole.

Il negozio rivestito da vetri oscurati, era dotato di un sofisticato sistema di videosorveglianza esterno – a doppia telecamera – che monitorava costantemente l’accesso, consentendo così al titolare di individuare in anticipo un eventuale controllo da parte dei carabinieri.

Il luogo, sede di attività di spaccio, era da tempo punto di riferimento di diversi tossici che vi entravano non solo per fruire dei servizi, ma soprattutto per assicurarsi la droga.

Il titolare è stato infatti trovato in possesso di cocaina e eroina, pronte alla vendita, e 1220 euro.