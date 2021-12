Sostenibilità e lavoro, GrowUP eco-incubatore cerca progetti di sviluppo da trasformare in imprese - Genova 24

Genova. Il Social Hub Genova annuncia che GrowUP, l’eco.incubatore appena aperto a Genova, lancia la GrowUP CALL for IDEAS per trasformare progetti di sviluppo sostenibile in nuove imprese e opportunità di lavoro.

Possono presentare idee progettuali i giovani dai 18 ai 29 anni, attualmente non occupati e non impegnati in percorsi formativi-scolastici.

Sono ammessi alla selezione i progetti ispirati ai Pilastri dello Sviluppo Sostenibile: sostenibilità ambientale,

sostenibilità sociale e sostenibilità economica

Gli aspiranti imprenditori selezionati beneficeranno di incontri formativi gratuiti finalizzati ad sviluppare specifiche competenze professionali e accederanno ad un percorso di mentoring per trasformare i progetti in imprese.

Il percorso di formazione e accompagnamento avrà luogo presso GrowUP ECO-Incubatore Via di Posta Vecchia, 10 R 16123, Genova.

Al termine del percorso, tra tutte i progetti partecipanti, DUE riceveranno un premio in denaro per poter avviare la propria attività di impresa.