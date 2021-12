Sorpresa a nascondere borse e magliette, in casa le trovano 8mila euro di merce griffata rubata - Genova 24

Genova. Il nucleo Reati predatori dell’Unità territoriale Centro ha arrestato una trentenne di origine centroamericana, ma naturalizzata italiana, che, nel punto vendita “Coin” di via XX Settembre, avrebbe sottratto e messo in una borsa schermata artigianalmente per passare la barriera di sicurezza dopo le casse, quasi duemila euro di capi per lo più di marca Armani, 10 T-shirt, 2 pantaloni, 2 felpe, oltre a 11 profumi di varie marche.

Secondo quanto riporta la nota stampa della polizia locale la donna sarebbe stata notata mentre infilava i prodotti nella borsa da altro cliente, addetto alla sicurezza di altro punto vendita della grande distribuzione, che avrebbe riconosciuto la trentenne, in azione con altre due donne dotate di analoghe borse presumibilmente anch’esse schermate, e ha segnalato quanto stava accadendo a una commessa.

Insieme a questa, si è avvicinato alla donna chiedendo di aprire la borsa e, al suo rifiuto, ha chiamato la Polizia locale, intervenuta in pochi minuti. Nel frattempo le altre due donne si erano dileguate. Quando gli agenti sono arrivati, hanno fermato la donna. Anche la borsa che aveva a tracolla sarebbe stata appena rubata, tanto che la placca antifurto, secondo quanto riportato dalla polizia, sarebbe schermata anch’essa con un foglio di alluminio.

La squadra del nucleo Reati predatori ha quindi deciso di procedere a perquisizione domiciliare e nella casa della trentenne trovando 89 prodotti griffati, per un valore di 7.800 euro, tutti ancora muniti di etichetta. La donna avrebbe poi ammesso di averli rubati in diversi esercizi commerciali di Genova e Savona e all’Outlet di Serravalle.