Sindacati, il segretario della Cisl Fp del San Martino passa alla Uil - Genova 24

Genova. Insanabili divergenze politiche, rapporti interpersonali basati su preconcetti e grave mancanza di fiducia hanno contribuito a incrinare definitivamente i rapporti tra Giovanni Bizzarro, segretario aziendale Cisl Fp presso l’ospedale San Martino e Gabriele Bertocchi, segretario generale Cisl Fp Liguria.

Giovanni Bizzarro, 35 anni, dipendente del San Martino dal 2010, ex coordinatore dei tecnici della perfusione, ha partecipato alle Rsu 2015-2018 e per sei anni ha fatto parte della galassia Cisl ricoprendo anche il ruolo di segretario aziendale a tempo pieno dal 2019.

“Da oggi tutto cambia, Giovanni Bizzarro entra a far parte della grande famiglia Uil Fpl. A causa di insanabili divergenze politiche che, purtroppo, hanno intaccato la sfera personale di Bizzarro, si è consumata la rottura proprio con la sua lettera di dimissioni. Conosciamo il lavoro di Giovanni, conosciamo la sua passione ed è per questo che abbiamo fiducia in lui e abbiamo deciso di affidargli un ruolo dirigenziale all’interno del Gau, il nostro gruppo aziendale al San Martino”.

Non solo, da oggi Giovanni Bizzarro, grazie alla sua esperienza, collaborerà anche con la segreteria regionale della Uil Fpl Liguria.

“Quando le distanze diventano incolmabili, a farne le spese sono i lavoratori, per questo ho deciso di andar via – spiega Giovanni Bizzarro, nuovo dirigente gruppo aziendale Ospedale Policlinico San Martino per la Uil Fpl – Lascio una dirigenza che non crede nell’innovazione e nelle istanze delle nuove generazioni, che continua ad arroccarsi su vecchi metodi che non portano vantaggi alle lavoratrici e i lavoratori, che ora posso rappresentare degnamente grazie alla fiducia della Uil Fpl. Il sindacato dovrebbe essere più aperto ed attrattivo nei confronti dei giovani: da qui parte il mio lavoro “.