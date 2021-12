"Si si vax", la canzone di Natale del trio di virologi che sta infiammando la rete - Genova 24

Genova. “Se vuoi andare al bar, felice a festeggiar, le dosi devi far, per fare un buon Natal“. Questa una delle strofe recitate dal novello trio di virologi cantanti che ieri è stato pubblicato dalla trasmissione radiofonica ‘Un giorno da Pecora“. Un video ironico che sta letteralmente infiammando la rete.

Dietro ai microfoni i più noti virologi tra quelli oramai divenuti presenze fisse tra i salotti televisivi Andrea Crisanti, Matteo Bassetti e Fabrizio Pregliasco, che hanno accettato di cantare una canzone intitolata “Sì vax” sulle note della famosissima Jingle Bells. Il risultato, dal punto di vista canoro, è senza dubbio discutibile, ma dal punto di vista mediatico sicuramente ha centrato l’obiettivo di far discutere, diventando di tendenza in poche ore su tutti i social.

E la diffusione è andata di pari passo sia tra i sostenitori dei vaccini, che hanno apprezzato l’ironia, sia per i detrattori della vaccinazione come unica via per arginare il contagio, che hanno ravvisato in questa performance un passo falso della campagna di comunicazione della campagna vaccinale.

“Si si si, si si Vax, vacciniamoci. Il covid non ci sarà più se ci aiuti anche tu”, recita il testo composto per l’occasione che prosegue – per il calo dei contagi, dosi anche ai re magi, il Covid non ci sarà più se ci aiuti anche tu“. Insomma, in questi mesi in cui abbiamo visto di tutto, ecco una nuova ‘perla’ sicuramente ironica e sarcastica, ma che ancora una volta divide. E se quello era l’intento (quale altro sennò?), beh risultato centratissimo.