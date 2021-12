Shevchenko: "Vittoria importante per il morale" - Genova 24

Genova. “Una vittoria importante per il nostro morale, abbiamo vinto in casa, ringrazio il pubblico venuto a sostenerci. Sono veramente contento”.

Per Andrij Shevchenko è una vittoria non certo scaccia crisi, ma che rappresenta una piccola iniezione di fiducia con una formazione che in gran parte è stata rimaneggiata dal turnover. “Abbiamo cercato di dare una possibilità a giocatori che hanno giocato meno e loro hanno dato una buona risposta. È importante recuperare tutti. Anche oggi hanno messo nelle gambe un po’ di condizione”.

Per ora Sheva proseguirà con il 3-5-2, ha detto: “In questo momento il modulo è il migliore possibile in campo. Non dobbiamo cambiare tanto perché abbiamo pochi giorni per preparare le partite. Gli infortunati non recupereranno ancora. Rimaniamo questi”.

Ekuban intanto ha spezzato l’incantesimo del gol: “Ha lavorato tanto, se lo merita”. Belle parole anche per Semper, ma non solo: “Abbiamo quattro ottimi portieri”. A gennaio agli ottavi il Genoa incontrerà il Milan, ma a giudicare dalle dichiarazioni sul mercato della proprietà sarà un altro Genoa.