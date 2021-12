Sgombero Terra di nessuno, domani gli attivisti del centro sociale tornano al Lagaccio: "Sarà una liberazione temporanea" - Genova 24

Genova. Non un’occupazione ma una “liberazione temporanea di un’area da qualche mese abbandonata a se stessa”.

Gli attivisti del centro sociale Terra di Nessuno domani pomeriggio torneranno in via Bartolomeo Bianco al Lagaccio davanti allo spazio sgomberato due mesi fa dalla polizia locale proprio nel giorno il cui il Tdn avrebbe compiuto 25 anni di occupazione.

“In questi mesi successivi allo sgombero, abbiamo realizzato svariate iniziative pubbliche in giro per la città ora e giunto il momento di ritornare a casa – scrivono i militanti del Tdn nell’evento lanciato su facebook – Continuiamo a pensare che quel luogo sia ancora casa nostra, non per proprietà ma per la nostra storia e di conseguenza ci viene spontaneo essere lì per costruire quella socialità libera, alternativa e autogestita che ha sempre contraddistinto il nostro agire. Probabilmente daremo fastidio a qualcuno, ma questo è il prezzo che dovranno pagare”.

“Cibo vegan, musica, socialità, lotta, condivisione, libertà, autogestione, antifascismo, antirazzismo e antisessismo” questo gli ingredienti dell’iniziativa che “Non sarà un’occupazione ma una liberazione temporanea”.

L’appuntamento è a partire dalle 18 di domani.