Sestri Ponente, auto investe bambina di 13 anni: ricoverata al Gaslini - Genova 24

Genova. Brutto incidente questo pomeriggio a Sestri Ponente, dove una bambina di 13 anni è stata investita d’auto, finendo poi ricoverata al pronto soccorso dell’ospedale pediatrico Gaslini di Genova.

L’episodio è successo poco dopo le 15 in via Priano. Non sono ancora chiare le dinamiche dell’accaduto, sul posto è arrivata anche la polizia locale che ha fatto tutti i rilievi del caso per determinare l’esatta ricostruzione del fatto.

Per fortuna la bambina non ha riportato ferite e traumi gravi: arrivati sul posto in pochi secondi, i medici del 118 hanno accompagnato la ragazzina all’ospedale in codice giallo.