Sestri Levante, la sindaca Ghio consegna la targa di merito allo chef stellato Jorg Giubbani - Genova 24

Sestri Levante. Jorg Giubbani, divenuto recentemente chef stellato, grazie all’ottenimento della sua prima Stella Michelin, oggi ha ricevuto una targa di merito dal Comune di Sestri Levante, di cui è originario.

Jorg Giubbani ha ricevuto il riconoscimento dalla sindaca Valentina Ghio, in presenza del vicesindaco Gianelli, dell’assessora Bixio e del consigliere Ovindo per la grande bravura e il profondo impegno quotidiano per cui si contraddistinto.

Giubbani lavora nella cucina del ristorante “Orto by Jorg Giubbani”, che si trova all’interno del hotel Villa Edera di Moneglia.

“Ancora complimenti a Jorg Giubbani il cui successo è un orgoglio per tutto il territorio e un grande veicolo di promozione”, afferma l’Amministrazione comunale sestrese.