Serie C, Virtus Entella contro Reggiana: la cronaca in diretta - Genova 24

Chiavari. Otto risultati utili consecutivi (cinque vittorie e tre pareggi) hanno rilanciato la Virtus Entella in campionato. I chiavaresi sono risaliti in quarta posizione, a 13 lunghezze dalla vetta, e ambiscono a riavvicinare il terzetto emiliano-romagnolo che lotta per il primato.

Questa sera, nell’incontro che chiude la diciottesima e penultima giornata di andata, i biancocelesti ospitano la Reggiana, seconda nella classe, in uno scontro tra retrocesse dalla Serie B. I granata non hanno mai perso in questo campionato: hanno un bilancio di tredici vittorie e sei pareggi.

La cronaca. Gennaro Volpe schiera l’Entella con un 4-3-1-2 con Paroni; Coppolaro, Silvestre, Pavic, Chiosa; Karic, Di Cosmo, Paolucci; Schenetti; Merkaj, Lescano.

In panchina: Sialulys, Cleur, Pellizzer, Dessena, Cicconi, Capello, Morosini, Magrassi, Barlocco, Meazzi, Lipani, Rada.

Aimo Diana presenta la Reggiana con un 3-5-2 con Voltolini; Contessa, Camigliano, Cigarini; Luciani, Libutti, Radrezza, Cauz, Sciaudone; Lanini, Zamparo.

A disposizione: Marconi, Rossi, Rosafio, Scappini, Sorrentino, Neglia, Chiesa, Anastasio, Cremonesi, Gugliemotti, Russo, Muroni.

Arbitra Francesco Carrione della sezione di Castellammare di Stabia, assistito da Stefano Montagnani (Bolzano) e Fabrizio Giorgi (Legnano); quarto uomo Alessandro Di Graci (Como).