La Virtus Entella termina il girone di andata con un pareggio: 1-1 a Fermo - Genova 24

Fermo. Si conclude oggi l’andata del girone B della Serie C. Nel raggruppamento, caratterizzato dalla lotta tra tre squadre emiliano-romagnole per il primato, la Virtus Entella occupa la quarta piazza. I biancocelesti, dopo un avvio stentato, hanno ripreso quota ed ora hanno un bilancio positivo: otto vittorie, cinque pareggi, cinque sconfitte.

I chiavaresi, che lunedì sera sono stati sconfitti a Reggio nell’Emilia dopo una serie positiva, sono ospiti della Fermana, squadra che viaggia ai margini della zona playout ma è in ripresa, avendo vinto quattro degli ultimi otto incontri disputati.

La cronaca. Giancarlo Riolfo schiera la Fermana con un 3-4-2-1 con Ginestra; Rossoni, Blondett, Sperotto; Rodio, Urbinati (cap.), Graziano, Mordini; Frediani, Pannitteri; Cognigni.

Pronti a subentrare: Moschin, Marchi, Grossi, Bolsius, Bugaro, Scrosta, Pistolesi, Capece, Alagna, Lovaglio, Rovaglia, Nepi.

Mister Gennaro Volpe presenta l’Entella con un 4-3-1-2 con Paroni; Cleur, Chiosa, Coppolaro, Pavic; Karic, Paolucci(cap.), Di Cosmo; Capello; Magrassi, Merkaj.

In panchina siedono: Sialulys, Barlocco, Bruno, Dessena, Schenetti, Lipani, Pellizzer, Morosini, Cicconi, Rada, Lescano, Meazzi, Volpe.

Arbitra Luigi Catanoso della sezione di Reggio Calabria, assistito da Emanuele Spagnolo (Reggio Emilia) e Andrea Zezza (Ostia Lido); quarto uomo Ciro Aldi (Lanciano).

I marchigiani si fanno avanti e al 6° protestano per un presunto fallo di mano in area; l’arbitro lascia correre.

All’8° occasione in contropiede per Capello che gira bene un cross da sinistra e calcia di poco a lato.

Al 10° l’Entella passa in vantaggio. Merkaj raccoglie un errore in disimpegno della difesa di casa e batte in uscita il portiere avversario. 0 a 1.

Al 15° palla da Capello a Magrassi, la sua conclusione impegna Ginestra in una difficile parata.

Al 19° viene ammonito Rossoni.

Al 29° Merkaj colpisce di testa sul primo palo e sfiora il gol: la Fermana si salva grazie alla deviazione di un difensore.

L’Entella gestisce il vantaggio senza correre grossi rischi, dimostrandosi ben messa in campo e solida in fase difensiva. Alla mezz’ora i chiavaresi conducono 1 a 0.

Intervento falloso di Paroni su Cognigni: calcio di rigore. Dal dischetto lo stesso numero 9 trasforma spiazzando il portiere chiavarese: al 36° risultato sull’1 a 1.

Al 43° cartellino giallo a Graziano.

Finisce dopo due minuti di recupero un primo tempo nel quale l’Entella è apparsa padrona del campo dopo il vantaggio ottenuto con Merkaj, ma che termina in parità a causa dell’errore che ha causato il rigore del pareggio per i marchigiani. Risultato: 1 a 1.

Secondo tempo. Si riparte senza cambi.

Al 3° pericolosa l’Entella con Karic che calcia bene ma trova sulla sua strada la respinta di Ginestra.

All’8° viene ammonito Paolucci.

Al 15° Volpe effettua una doppia sostituzione: entrano Morosini e Lescano, escono Capello e Magrassi.

Al 17° in campo Rada al posto di Di Cosmo.

Al 24° due volte pericolosa l’Entella: prima con tiro di Cleur respinto da Ginestra, quindi con Merkaj che, ben pescato da Rada, cincischia e non riesce a concludere.

Al 28°, tra i locali, entra Capece per Rodio.

Al 33° entra Schenetti, esce Paolucci.

Al 35° Pannitteri lascia il posto ad Alagna.

Tre minuti di recupero.

Triplice fischio. Risultato finale: 1 a 1. Al termine di un secondo tempo privo di emozioni, nel quale a tanto possesso palla dei chiavaresi non hanno fatto seguito altrettante occasioni da rete. L’Entella torna a far punti ma non va oltre il pareggio in una partita che nel primo tempo sembrava alla sua portata.

I biancocelesti salgono a quota 30 punti ma scendono al sesto posto in classifica. Prima partita del girone di ritorno: mercoledì 22 dicembre alle ore 18 sul campo del Teramo.