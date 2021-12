Senza green pass sul bus, a Genova scattano le prime multe: la "linea morbida" è già finita - Genova 24

Genova. Dopo una prima giornata di controlli a campione all’insegna della persuasione e della tolleranza, a Genova sono arrivate le prime sanzioni per gli utenti del trasporto pubblico sprovvisti del green pass. Come confermano fonti della Questura, le multe sono scattate questa mattina a Sampierdarena ai danni di tre passeggeri trovati alla fermata di via Degola senza la certificazione verde che da ieri è obbligatoria per viaggiare su tutti i mezzi pubblici a eccezione delle navette scolastiche riservate agli studenti.

A identificare e sanzionare i trasgressori sono stati oggi gli agenti delle volanti che supportano i verificatori Amt, mentre in primissima mattinata un’altra persona controllata a Sestri Ponente si è rifiutata di declinare le proprie generalità e mostrare il green pass: accompagnata in questura per l’identificazione, in realtà aveva tutti i documenti in regola e per questo motivo è stata rilasciata senza ulteriori conseguenze. Del resto già ieri i sindacati parlavano di una situazione complessivamente tranquilla, nonostante le discussioni ingaggiate da alcuni “provocatori” in realtà rispettosi delle regole.

Sembra quindi già finita la “linea morbida” decisa dal comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica riunito la scorsa settimana in prefettura. L’idea di partenza era quella di mettere in campo controlli preventivi anziché punitivi, con lo scopo principale di “informare a abituare i cittadini alle nuove regole”, come riferiva ieri mattina a Brignole il direttore generale di Amt Stefano Pesci. Nella giornata d’esordio, tra le 7.00 e le 15.00, sul servizio urbano sono stati verificati circa 800 passeggeri senza alcuna sanzione. Oggi, invece, il bilancio certamente non sarà zero.

Per viaggiare sui mezzi del trasporto pubblico locale (bus, metropolitane, impianti speciali, battelli e treni) è sufficiente il green pass base che si può ottenere, oltre che con la vaccinazione anti-Covid o la guarigione, anche con un tampone antigenico. Le sanzioni non possono essere comminate direttamente dai verificatori Amt che sono agenti di polizia amministrativa ma non pubblici ufficiali. Quindi, a meno che non siano presenti insieme a loro le forze dell’ordine (come avviene in questi giorni a Genova e non solo), possono solo identificare i trasgressori e segnalarli alla Prefettura.