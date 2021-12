Senza green pass in una birreria a fianco della questura, lite con il buttafuori e intervento della polizia - Genova 24

Genova. Voleva a ogni costo “fare serata” all’interno di quel locale, La Pinta – una birreria piuttosto nota in corso Aurelio Saffi – ma non aveva il super green pass, ossia il titolo necessario, da decreto del governo Draghi, per entrare nei pubblici esercizi e consumare (anche se al bancone).

Ha iniziato quindi a dare in escandescenze instaurando una lite con uno degli addetti alla sicurezza del locale. Il buttafuori, visto che la situazione stava degenerando, ha poi chiamato la polizia.

Gli agenti sono arrivati velocemente, anche perché il locale si trova letteralmente a pochi passi dalla questura. L’uomo senza certificato verde stava ancora dando di matto, urlando e minacciando il buttafuori, e dando pugni ad automobili parcheggiate nelle vicinanze.

E’ stato bloccato e denunciato.