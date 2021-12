Sensori su un viadotto segnalano allarme, chiuso tratto di A6 tra Altare e Millesimo - Genova 24

Liguria. Chiuso il tratto di A6 tra Altare e Millesimo in direzione Torino. L’interruzione del traffico si è resa necessaria al fine di consentire alcune attività di monitoraggio. Si tratta del viadotto Bormida all’altezza di Mallare.

Come viabilità alternativa, sia per i mezzi pesanti sia per tutti gli altri, è possibile rientrare al casello di Millesimo percorrendo prima al Sp29 e poi la Sp28 Bis.

Sempre a causa dei controlli al viadotto, è stato chiuso anche un tratto della strada provinciale tra Carcare e Ferrania.

“Con riferimento alla chiusura del tratto – si legge in una nota di Autostrada dei Fiori, il concessionario che gestisce l’autostrada – si informa che tale provvedimento è dovuto all’attivazione dei protocolli previsti in caso di superamento di alcuni alert sulla rete dei sensori installati sul viadotto Bormida di Mallare, direzione Nord”.

“Tali protocolli prevedono, per motivi precauzionali, la chiusura del tratto autostradale interessato per consentire le verifiche e i controlli necessari. I tecnici di Autostrada dei Fiori sono attualmente impegnati nelle relative attività di monitoraggio e controllo”, continua la nota.