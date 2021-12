Segnalati per una lite violenta in casa vengono arrestati per spaccio - Genova 24

Genova. Una donna di 31 anni e un uomo di 36 sono stati sentiti, nel primo pomeriggio di ieri, mentre davano sfogo ad una lite violenta in casa, un appartamento in piazza Venezian. Così su segnalazione dei vicini, sono intervenuti immediatamente gli agenti del commissariato di Sestri.

Non appena arrivati sul posto, gli agenti hanno dovuto fare i conti con una coppia che si è mostrata nervosa e per nulla collaborativa, tanto che i due hanno addirittura negato di aver litigato e cercavano in tutti i modi di mandare via la polizia.

Nonostante questo, gli agenti sono entrati comunque in casa per tutti gli accertamenti del caso e si sono resi conto che la tensione della coppia aumentava ogni qualvolta ci si avvicinava alla camera da letto, tanto che i due si sono messi fisicamente davanti alla porta per impedirne l’accesso, fino a scontrarsi con due agenti che sono stati feriti alle gambe.

Dal successivo controllo è emerso il motivo di tanta aggressività: nella camera è stata trovata marijuana suddivisa in involucri pronti per la vendita, 90 euro in banconote di piccolo taglio, materiale per il confezionamento e due bilancini di precisione.

La coppia è stata quindi arrestata per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale in concorso, nonché per possesso di droga ai fini dello spaccio.