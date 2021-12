Se non ora quando Genova scioglie l'Associazione: ecco perché - Genova 24

Genova. Le associate di SenonoraquandoGenova OdV, il 3 dicembre scorso, hanno deciso all’unanimità di sciogliere l’Associazione, con la devoluzione del patrimonio sociale a U.D.I Genova, alle cui attività culturali contribuiscono volentieri per affinità di intenti con l’augurio di mantenere una dialettica associativa secondo principi democratici e di rispetto delle opinioni personali di associate e associati, che ogni gruppo che condivida ideali e scopi comuni non dovrebbe mai dimenticare.

“Questa sofferta decisione è stata presa – spiegano le associate – nonostante il comune desiderio di continuare a perseguire gli scopi sociali di cui allo Statuto e nonostante la possibilità di sostituire facilmente con nuova elezione le cariche dimissionarie e di ripristinare l’organico con nuove risorse, dopo aver constatato la impossibilità di continuare concretamente l’attività a causa della condotta ablativa degli strumenti di comunicazione e della pagina Facebook dell’associazione posta in atto da Presidente e Vice Presidente, dimissionarie dall’Associazione a causa della loro personale divergenza con le opinioni legittimamente espresse non già da Senonoraquando Genova OdV bensì da alcune associate”.

E continuano, sottolineando: “Diversamente dalla comunicazione divulgata nell’ ottobre scorso sul sito web di Genova24 dalle predette dimissionarie – attribuibile soltanto alle medesime e sul cui contenuto ci si riserva ogni meglio vista azione, essendo le stesse prive di qualsiasi potere rappresentativo di SenonoraquandoGenova OdV – la decisione non è stata presa a causa di “direttivo spaccato sulla (presunta) condivisione di materiale “antifemminista” né a seguito delle dimissioni di tre associate né a seguito dell’espressione di opinioni personali da parte di due associate, considerato che ciò non osta nel nostro ordinamento alla prosecuzione dell’attività associativa di chi resta accomunata dalla condivisione degli scopi statutari; bensì in conseguenza dell’operato delle dimissionarie, che oggi continuano ad usare come proprio il gruppo Facebook aperto nel 2011″.

Infine le associate concludono: “Essendoci stato precluso l’accesso all’ account di Senonoraquando da ottobre, vi inviamo questo saluto da un indirizzo temporaneo creato allo scopo, che poi verrà disattivato. Ringraziamo quanti riterranno di divulgare questo nostro messaggio positivo di saluto e quanti in questi anni ci hanno seguito ed aiutato e con cui abbiamo collaborato, certe di poter comunque continuare a operare, se pur in altre forme, dando il nostro contributo per una società più giusta e rispettosa della legalità e della dignità femminile e contrastando ogni forma di intolleranza e violenza, in particolare contro le donne”.