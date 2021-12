Scuola e Covid, Rossetti (Pd): "Due giorni per avere il risultato di un tampone" - Genova 24

Genova. “Il tracciamento dei casi positivi nelle scuole va a rilento e a rimetterci sono, come sempre, studenti e insegnanti, costretti a fare lezione in Dad – uno strumento utile, ma da attivare solo quando strettamente necessario – in attesa di un risultato che non arriva prima di due giorni. Una lentezza che condiziona anche il tracciamento degli altri studenti, perché finché non arriva l’esito la Asl non contatta la classe per fare i tamponi. Allungando i tempi della didattica a distanza, ma anche aumentando il rischio di diffusione del virus, perché non scatta la quarantena e perché non si rintracciano eventuali ulteriori positivi”, così Pippo Rossetti, consigliere regionale del Pd.

“Nelle scuole genovesi stiamo assistendo a disagi evidenti, perché dal momento in cui viene effettuato il primo tampone in una classe dalla ASL 3, il tempo di consegna del risultato è in media di due giorni, essendo a carico dei laboratori dell’ospedale San Martino”, continua il dem.

“Serve – osserva Rossetti – una tempistica molto più celere per il tracciamento dei casi positivi nelle scuole, sia per decretare la quarantena degli studenti, sia per evitare l’utilizzo improprio della Dad. Bisogna iniziare facendo in modo che i laboratori che processano i tamponi diano priorità a quelli eseguiti su studenti e personale scolastico”.

“Per questo ho presentato un’interrogazione in cui chiedo alla giunta regionale in che modo intende agire per evitare questa situazione e garantire tempistiche più celeri e rispondenti alle necessità degli istituti scolastici”, conclude.