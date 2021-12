Scuola, contratti Covid in scadenza il 31 dicembre. Cgil: "In Liguria 1114 collaboratori a rischio" - Genova 24

Genova. Sono 1.114 i collaboratori scolastici tecnici e amministrati che in Liguria rischiano di perdere il lavoro dal prossimo 31 dicembre. Operatori ata assunti con contratto Covid , in scadenza a fine anno, per cui il ministero non ha previsto alcuna proroga .

“Si tratta per l’80% di collaboratori scolastici, fondamentali per la gestione quotidiana degli istituti e per garantire le misure di sicurezza in questo periodo di pandemia. Senza di loro ci sono scuole che non avranno neppure il personale sufficiente per aprire i plessi – spiega Claudio Croci , segretario generale Flc Cgil Liguria- E a seguito delle poche risorse stanziate e problemi con cui vengono assegnate alle scuole segnaliamo ritardi, anche di mesi, nel versamento degli stipendi”.

Lo dichiara Croci della Cgil in una nota stampa. “La proroga fino alla fine dell’anno scolastico è arrivata, invece, per 700 docenti assunti in Liguria con contratto Covid. Tanto che la scuola, anche per chiedere la proroga dei contratti Covid per il personale ata, tornerà in piazza per lo sciopero generale indetto da Flc Cgil, Uil Scuola, Snals e Gilda per tutta la giornata di venerdì 10 dicembre. Dalle 9.30 manifestazione regionale con presidio a Genova in largo Lanfranco ( sotto la prefettura). La mobilitazione “Adesso basta scuola si ribella” coinvolge i dirigenti tutto il personale docente, tecnico amministrativo ed educativo per chiedere più risorse, la stabilizzazione dei docenti e la riduzione del numero di allievi per classe”Scuola.