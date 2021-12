Scontri Corvetto, parlano gli imputati: “Eravamo in piazza perché di fronte al neofascismo bisogna alzare la voce” - Genova 24

Genova. E’ stata la volta degli imputati questa mattina nell’udienza per gli scontri di piazza Corvetto di due anni fa.

Dei 45 antifascisti a processo una decina questa mattina ha rilasciato spontanee dichiarazioni davanti al tribunale per tentare di contestualizzare i fatti del 23 maggio 2019 e i reati di cui sono imputati (dal travisamento al lancio di oggetti pericolosi alla resistenza) nel momento storico vissuto dalla città che nel giro dei due anni precedenti ha visto il proliferare di sedi di movimenti neofascisti i cui esponenti si erano resi protagonisti di alcuni episodi violenti, come l’aggressione a una candidata sindaco di rifondazione comunista, l’accoltellamento di un antifascista in piazza Tommaseo e l’aggressione di un turista straniero in una bar di Boccadasse dopo avergli mostrato una foto di Hitler.

“Non eravamo in piazza per caso, come dei teppisti che vanno a distruggere cose” hanno detto diversi imputati “eravamo in quella piazza perché il comizio fascista non si svolgesse. Uno dei manifestanti ha ricordato di aver avuto lo zio “ucciso alla Benedicta”, un altro ha ricordato “il nonno partigiano e una famiglia in cui ho imparato che bisogna alzare la voce di fronte a ogni forma di neofascismo”.

“Abbiamo provato a impedire il comizio prima rivolgendoci al sindaco poi, visto che il comizio è stato concesso, scendendo in piazza come abbiamo fatto ogni altra volta che sono stati concessi spazi ai fascisti”.

Alcuni dei manifestanti hanno brevemente ricostruito anche le prime fasi di quel pomeriggio “con il tentativo inutile della digos di strappare lo striscione di mano alla testa del corteo”, e poi “la piazza è stata più veloce di noi quel pomeriggio con tante persone che solitamente non partecipano alle manifestazione e che si sono spinte verso gli alari” e “subito dopo tutti i meccanismi sono saltati, noi abbiamo tirato qualche oggetto e subito dopo sono partiti i lacrimogeni”.

In molti, accusati di aver soltanto ricalciato indietro alcuni lacrimogeni hanno ricordano gli effetti e anche la pericolosità dei gas CS che sono stati sparati senza risparmio quel pomeriggio con diversi manifestanti che hanno accusato lievi malori dopo averli respirati.

Al termine delle dichiarazioni sono state fissate le prossime udienze, quella di giovedì 16 dicembre con i testi della difesa e quella del 21 dicembre in cui sarà ascoltato il consulente tecnico della difesa Carlo Bachschmidt. Nella stessa udienza sarà sentito sempre come testimone il docente universitario e scrittore Elia Rosati, autore di diversi libri sul neofascismo.

Di fronte al tribunale stamani alcune decine di attivisti hanno tenuto un presidio di solidarietà con gli imputati.