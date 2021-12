Scontri Corvetto, le ragioni e il contesto: il 'controprocesso' di Genova antifascista ai fatti del 23 maggio 2019 - Genova 24

Genova. Comincia domani nell’aula appositamente allestita ai Magazzini del Cotone il maxi processo per i fatti di piazza Corvetto.

Nessun rinvio del processo ‘monstre’ da parte del collegio presieduto dal giudice Riccardo Crucioli nonostante l’istanza presentata da uno dei difensori, in quarantena perché positivo al Covid, e un calendario fittissimo di udienze per tentare di arrivare a sentenza entro la fine dell’anno.

Anche il numero degli imputati è senza precedenti: 45 quelli rimasti dopo che 6 hanno ottenuto la messa alla prova mentre ieri altri 6 sono stati processati in un giudizio a parte dopo che avevano impugnato il decreto penale di condanna: 5 su 6 sono stati assolti.

Nemmeno per il G8 di Genova del 2001 sono stati così tanti i manifestanti finiti sotto processo e anche a risalire nel tempo, al processo per il 30 giugno 1960 si arriva a un numero così alto.

I reati contestati sono piuttosto modesti nella sostanza: i manifestanti non sono accusati di aver commesso gesti violenti contro le persone o le cose: non ci sono lesioni né danneggiamenti (ad eccezione dell’ammaccatura su un mezzo della polizia), ma quasi tutti sono accusati di resistenza aggravata, insieme talvolta al lancio di oggetti pericolosi, all’accensione di fumogeni o al travisamento ma il reato di resistenza aggravata vale da solo dai 3 ai 15 anni di carcere (ridotto a una pena compresa tra 6 mesi e 3 anni in caso di attenuanti).

Questa mattina in una conferenza stampa Genova antifascista ha presentato un documento ampio ed elaborato, che ha chiamato ‘Controprocesso’ in cui ricostruisce non solo i fatti di piazza, ma anche il contesto politico in cui quella protesta nacque e gli antefatti, dall’apertura delle sedi dei partiti di estrema destra Forza nuova, Casapound e Lealtà azione all’aggressione agli antifascisti in piazza Tommaseo fino alla contiguità di rapporti tra alcuni rappresentanti della maggioranza di centro destra o della stessa giunta Bucci con esponenti dei movimenti di estrema destra.

L’opuscolo racconta nei dettagli quella giornata, “dove l’unico danneggiamento a cose è stato causato da un lacrimogeno sparato sull’insegna della pasticceria Mangini e dove le uniche lesioni sono state quelle procurare dai poliziotti del reparto mobile al giornalista Stefano Origone” e ricostruire con fotografie e dettagli la ‘genealogia del fascismo in città‘.

“La giunta Bucci e Toti in Regione – si legge nel documento – in questi anni ha certamente contribuito a sdoganare il neo-fascismo e fatto emergere in superficie i legami tra il sindaco che voleva far divenire Genova “il più bel sobborgo di Milano”, le forze che lo sostengono ed i movimenti neo-fascisti – un modello, mutatis mutandis, non molto diverso da quello messo in luce dall’inchiesta di Fan Page – ma una parte cospicua della sinistra non si è certo spesa a sufficienza per contrastare il fenomeno, talvolta scoperto solo quando veniva a galla tragicamente.”

“Genova Antifascista di fatto ha anticipato queste inchieste” dicono i militanti e “si è impegnata in questi anni nel monitoraggio di tale fenomeno, nel suo aperto contrasto e nella promozione della cultura anti-fascista. Il frutto amaro di questo lavoro politico sono le denunce, le inchieste e i processi a carico di chi anima quest’esperienza”.

Per tentare di inquadrare all’interno di un contesto storico politico la giornata del 23 maggio cercando di spiegarlo a un tribunale gli avocati dei manifestanti hanno chiamato come teste lo studioso di storia contemporanea e scrittore Elia Rosati, autore fra l’altro di Storia di Ordine Nuovo” e della monografia “CasaPound Italia.Fascisti del terzo millennio”.

Nell’udienza di domani invece l’accusa ha chiamato a testimoniare i primi quattro poliziotti tra cui la vice dirigente della Digos di Genova Simona Truppo e il primo dirigente Giovanni Giuliano che era il funzionario responsabile di piazza