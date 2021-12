Scontri Corvetto, in aula la storia e i crimini di Casapound nelle parole del ricercatore Elia Rosati - Genova 24

Genova. E’ venuto il ricercatore e scrittore Elia Rosati in aula nell’udienza di questa mattina per i fatti di piazza Corvetto. Rosati, autore di tre libri sul neofascismo (Casapound: i fascisti del terzo millennio, Storia di Ordine nuovo e del recentissimo L’Europa in camicia nera. L’estrema destra dagli anni Novanta a oggi) ha raccontato un po’ la storia del movimento neofascista ricordando i numerosi episodi di violenza di tipo politico con processi penali, in tutta Italia. Tra questi ci sono anche due processi genovesi che sono terminati con condanne di primo grado di esponenti del movimento fondato da Simone Di Stefano, entrambi per aggressioni violente ad antifascisti genovesi.

Rosati ha ricordato brevemente come Casapound si richiami esplicitamente a personaggi ferocemente antisemiti durante il nazismo e al manifesto di Verona della Repubblica sociale. Rosati, venuto come ‘testimone esperto’ chiamato dagli avvocati dei 45 imputati, in pratica ha avuto il ruolo di esplicitare la natura del movimento politico, che al momento delle elezioni europee del 2019 aveva provato a costituirsi in partito.

L’obiettivo è, in caso di condanna, chiedere e ottenere l’attenuante dell’alto valore morale dell’agire degli antifascisti, la stessa che fu data ai portuali condannati per i fatti del 30 giugno 1960 che impedirono lo svolgimento del convegno del movimento sociale europeo. “E’ fatto notorio che sia un movimento neofascista” ha tagliato corto il presidente del collegio, ma per gli avvocati degli imputati si tratta di una passaggio imprescindibile che deve restare agli atti processuali.

Nell’udienza di oggi è stato anche sentito il consulente tecnico delle difese Carlo Bachschmidt, incaricato della ricostruzione dei fatti mediante montaggio in sincrono dei video, strumento che consente di vedere ogni azione da diverse angolazioni e punti di vista. Bachschmidt con una tecnica già usata in diversi processi (è noto in particolare per essere stato il consulente dei processi del G8) è arrivato a montare anche 9 video in contemporanea. Oggi ha illustrato i comportamenti di vari imputati spesso ridimensionando la gravità delle azioni che in molti casi consistono nel rilancio di lacrimogeni lanciati dalle forze dell’ordine quel pomeriggio.

Terminati i testimoni, il 9 e 10 febbraio il processo riprenderà con la discussione delle parti, poi la sentenza