Sciopero generale, presidio e blocchi al varco Etiopia: "Lottiamo oggi per un futoro migliore domani" - Genova 24

Genova. Mentre decine di pullman partiti alle 6 di stamani hanno portato lavoratori della Uil e della Cgil alla manifestazione di Milano (10 pullman e 500 persone sono per la Camera del lavoro di Genova) , i lavoratori del porto che aderiscono allo sciopero dei sindacati sono rimasti questa mattina in presidio al varco Etiopia con qualche disagio al traffico dovuto a brevi blocchi di pochi minuti su lungomare Canepa.

“Il segnale è chiaro – dice Enrico Poggi della Filt Cgil – oggi siamo anche qui mentre le delegazioni sono a Milano per la manifestazione per dare un segnale alla città da parte del porto e dell’autotrasporto ossia che dobbiamo lottare oggi per un futuro migliore domani, per le pensioni di chi ha diritto di andarci, per un fisco giusto ma anche per far sì che il sistema dia spazio ai giovani perché sennò non avremo mai un ricambio generazionale e non avremo nessuna ricchezza e nessuna bassa che possa crescere per il futuro di domani”

“Certamente il porto è uno dei settori più importanti per la nostra città – ricorda Duilio Falvo, Uiltrasporti – in un momento delicato come questo e con i lavoratori del porto che hanno dimostrato attaccamento al lavoro portando le merci in giro per la Nazione l’atteggiamento del governo in questo momento non soddisfa e sta creando diversi problemi: non c’è nessun atto di riconoscimento del lavoro fatto dai portuali, anzi si sta facendo una manovra che con una battuta si può riassumere con ‘ruba ai poveri per dare ai ricchi’”.

Lo sciopero andrrà avanti per tutta la giornata. Tra poco intanto dovrebbero partire i cortei in diverse città. I lavoratori liguri si sono uniti alla manifestazione di Milano.