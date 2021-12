Sciopero generale Cgil e Uil, domani presidio dei lavoratori del porto a Ponte Etiopia - Genova 24

Genova. Anche i lavoratori del porto di Genova, insieme agli addetti dell’autotrasporto, corrieri e magazzinieri e marittimi faranno sentire la propria voce in occasione dello sciopero generale indetto da Cgil e Uil per la giornata di domani, giovedì 16 dicembre.

I sindacati Filt e Uiltrasporti confermano infatti 24 ore di sciopero per la giornata di giovedì 16 dicembre per i loro settori e invitano i lavoratori al concentramento che si terrà presso il varco di Ponte Etiopia a partire dalle ore 5,00, per organizzare i vari presidi in ambito portuale.

“Uniti e numerosi, per prenderci la nostra responsabilità verso il futuro di questa società e di questo paese – affermano Enrico Poggi, Segretario Generale Filt Cgil Genova e Marco Gallo Segretario Filt Genova e Responsabile Coordinatore regionale Filt per la logistica e Giovanni Ciaccio, Coordinatore logistica Uiltrasporti e Roberto Gulli, segretario generale Uiltrasporti Liguria”.

E continuano: “Oltre alla delegazione che sarà presente a Milano alla manifestazione interregionale, un’altra rappresentanza resterà qui a presidiare il porto di Genova per manifestare e gridare la propria contrarietà alla manovra del Governo: le risposte a lavoratori e cittadini sono ancora insufficienti. Il governo dovrà fare ancora molto in materia di pensioni, lotta alla delocalizzazione, lavori usuranti, salvaguardia ambientale, equità fiscale e giustizia sociale”, concludono i rappresentanti sindacali del settore”.

Le OO.SS in attesa dell’esito dell’incontro che avverrà oggi al Ministero sulla vertenza dei porti, Filt Cgil e la Uiltrasporti del settore dell’autotrasporto confermano la formale adesione allo sciopero dei porti previsto per venerdì 17 dicembre 2021. Pertanto, per i comparti porto e autotrasporto lo sciopero potrebbe svilupparsi nell’arco di 48 ore tra il 16 dicembre e il 17 dicembre.