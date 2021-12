Sciopero generale, 20mila in piazza a Milano. Magni (Cgil Genova): "Il Governo apra una trattativa vero" - Genova 24

Genova. Piazza affollata a Milano dove questa mattina si è svolta una delle manifestazioni collegate allo sciopero generale indetto da Cgil e Uil.

Da Genova la sola Cgil ha riempito ben 10 pullman che hanno attraversato la gelida pianura padana per partecipare al corteo- Circa 20mila i partecipanti alla manifestazione tra Cgil e Uil e buone le adesioni all’astensione dal lavoro pur senza l’adesione della Cisl.

Fra i metalmeccanici genovesi per esempio l’adesione è stata del 70% ad Acciaierie d’Italia, dell’80% in Ansaldo energia e del 75% alla Fincantieri di Sestri ponente.

“Siamo qui per chiedere al governo di aprire davvero una trattativa e di non chiamarci solo per comunicarci quello che hanno deciso con i partiti di maggioranza – spiega il segretario della Camera del lavoro di Genova Igor Magni – abbiamo un treno che è importantissimo intercettare, abbiamo una fase economica definita espansiva ma questa espansione deve riguardare anche gli stipendi dei lavoratori, le pensioni e un lavoro certo non precario per i tanti che non ne hanno uno oggi”.