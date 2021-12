Sant'Olcese, 9 stranieri irregolari scoperti a bordo di un tir: pensavano di andare in Francia - Genova 24

Sant’Olcese. Erano saliti furtivamente in una stazione di servizio di Celle Ligure, pensando che così avrebbero raggiunto la Francia, invece si sono ritrovati a Sant’Olcese nell’entroterra di Genova. È finita così l’avventura di 9 stranieri – di cui 7 nepalesi, un bengalese e un afghano – scoperti a bordo di un tir dai carabinieri di Serra Riccò.

La segnalazione è partita dal titolare della ditta di trasporti. I nove sono stati tutti denunciati per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

Il tir, partito da Verona per raggiungere il capoluogo ligure, giunto in un’area di servizio di Celle ligure, si era fermato per una sosta di circa un’ora. È stato allora che gli stranieri, pensando che il veicolo fosse diretto in Francia, sono saliti di nascosto a bordo.

L’ignaro autista però è ripartito alla volta di Sant’Olcese. E, una volta giunto presso il piazzale della società, nell’aprire il portellone si è trovato davanti gli stranieri.

I carabinieri, giunti tempestivamente sul posto, li hanno identificati e hanno proceduto a denunciarli invitandoli a regolarizzare la loro posizione. Uno di loro, minorenne, è stato momentaneamente alloggiato presso un’apposita struttura cittadina.