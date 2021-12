Santa Margherita, inaugurata la sede dell'associazione Scoglio Sant'Erasmo - Genova 24

Santa Margherita Ligure. Nel ricordo del socio Giuseppe Toncelli, il nipotino Giuseppe e la moglie Grazia Beretta hanno tagliato il nastro della nuova sede dell’Associazione Scoglio di Sant’Erasmo.

Il locale è parte dell’area ex Spertini messa a disposizione dal Comune di Santa Margherita Ligure e ammodernata con impegno dai soci e amici dell’Associazione.

«Un ringraziamento all’Associazione Scoglio di Sant’Erasmo e ai suoi “ragazzi” – ha detto il Vicesindaco Emanuele Cozzio con al fianco la Consigliera Patrizia Marchesini – perché ci hanno aiutato a recuperare uno spazio chiuso da tempo e danneggiato dalla mareggiata del 2018 in una zona – l’area ex Spertini, dove sono presenti già altre associazioni (Circolo Nautico e Mutuo Soccorso). Colgo l’occasione per ringraziare per l’impegno tutte le Associazioni cittadine, che, in sinergia con l’Amministrazione, rappresentano un valore per tutta la nostra Comunità».