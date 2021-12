Sampierdarena, centinaia in piazza contro i depositi chimici: "La nostra salute non è in vendita" - Genova 24

Genova. Solo la prima di quella che potrebbe essere una lunga serie di manifestazioni, il presidio che questo pomeriggio ha bloccato il traffico di Sampierdarena (complice la viabilità interrotta in via Buranello a causa di un cedimento della carreggiata).

Un assaggio di protesta, con circa 400 persone in piazza Montano, per dire a chi governa la città che il quartiere non vuole i depositi chimici al terminal San Giorgio e che, anzi, non vuole che i depositi chimici siano collocati in alcuna parte della città.

“Il vostro presente è il nostro futuro”, c’è anche uno striscione dei bambini e delle bambine delle scuole di Sampierdarena per dire no al dislocamento a ponte Etiopia del petrolchimico attualmente a Multedo, nel ponente. Molti semplici cittadini, comitati, ambientalisti, qualche bandiera di partito.

“La nostra salute non è in vendita” ha detto dal microfono Michele Colnaghi, presidente del municipio, in riferimento agli investimenti promessi dal Comune per il quartiere e che Sampierdarena, però, si attende a prescindere dall’installazione dei depositi.

“In poche ore abbiamo raccolto 1500 firme di cittadini – ha ricordato – e senza le limitazioni per il Covid avrebbero potuto essere 20 volte di più, abbiamo presentato all’autorità portuale un documento con tutte le obiezioni, stilato da avvocati che si sono messi a disposizione del territorio, ora le prossime mosse, dopo le feste, vedranno una grande manifestazione di piazza, con corteo, fino a farci sentire sotto palazzo Tursi e sotto palazzo San Giorgio, e un ricorso al Tar contro le decisioni prese dalle amministrazioni”.

guarda tutte le foto 12



Manifestazione di Sampierdarena contro i depositi chimici

In piazza, appunto, molti slogan contro il sindaco Marco Bucci, il presidente della Regione Giovanni Toti e il presidente del porto Paolo Signorini. E poi i volantini che ricordano come a poco più di 300 metri dalle case sorgerò un sito industriale a rischio incidente rilevante con 75 cisterne e 440mila tonnellate all’anno di sostanze infiammabili da movimentare ogni anno.

La richiesta dei cittadini di Sampierdarena e dei comitati è quella di cancellare il progetto e di lavorare all’opzione zero, ossia allo smantellamento totale dei depositi chimici di Superba e Carmagnani. A prendere la parola anche Silvia Giardella, del Comitato lungomare Canepa, che ha fatto un riferimento allo sblocco da parte del Mims sulla progettazione della galleria fonica sulla strada a scorrimento rapido e ha quindi sottolineato come il territorio aspetti da anni una riqualificazione e non nuove servitù.

In piazza anche un intervento dei sindacati che hanno ipotizzato un saldo negativo per l’occupazione in caso di dislocamento. “A ponte Etiopia lavorano 54 lavoratori addetti alla movimentazione sulle banchine, quelli di Superba e Carmagnani sono una trentina, questo chi governa lo deve dire chiaramente”.